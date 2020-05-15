«Там не делают вскрытие»: Доктор Мясников рассказал, как считается смертность от коронавируса на Западе и в России

Доктор Мясников опроверг фейки и слухи вокруг смертности от COVID-19 в России. Некоторые издания написали, что официальные показатели занижены на 70%.

— Смертность от коронавируса в нашей стране остается минимальной, — отметил врач. — И это, видимо, смущает весь остальной мир. Журналисты сразу нескольких западных изданий утверждают, что якобы в России число умерших COVID-положительных пациентов на 70 % больше официальных данных. А в подтверждение приводят апрельские показатели смертности в Москве, которые выше аналогичного периода за прошлый год.

Эту информация власть опровергла.

— Сравнивать показатели летальных случаев в период всего за один месяц не совсем корректно. Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций. Смотрите сами, за прошедший апрель в Москве выдано чуть менее 12 тысяч свидетельств о смерти. Это примерно на 2 тысячи больше, чем в апреле прошлого года и на тысячу больше года 2018-го. Из тех, кто умер в этом апреле, только у 642 причиной смерти является коронавирус и его осложнения. По сравнению с прошлым апрелем прирост смертности в Москве 1800 случаев. И лишь 600 из них – от нового вируса, — отметил он.

Мясников сказал, что похожая история наблюдается в других странах.

— Там смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев. Отмечу, что вскрытие умерших с подозрением на COVID-19 в России, в Москве в частности, производится в ста процентах случаев, в отличие от большинства стран. Например, в США и Великобритании такая экспертиза является платной и не обязательной, поэтому проводится не всегда, что существенно влияет на точность диагноза смерти. Ну, и не стоит забывать, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, не говоря уже о пандемии нового вируса, всегда сопровождается ростом смертности. Министерство иностранных дел России уже разослало письма в редакции изданий с требованием опровергнуть опубликованную статистику, - сказал доктор.

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