2020-05-12T17:30:09+03:00
Политика

Татьяна Голикова: «Мы никогда не манипулировали официальной статистикой!»

Вице-премьер опровергла сообщения западных СМИ о том, что Россия занижает данные по смертности от коронавируса
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Отвечая на вопрос, когда россияне смогут вернуться к привычной жизни, Голикова заявила, что это может произойти летомОтвечая на вопрос, когда россияне смогут вернуться к привычной жизни, Голикова заявила, что это может произойти летомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уровень смертности от коронавируса в России в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом. А в Москве - в 6,8 раза. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Белом доме во вторник.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что в России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных. Издание отмечает, что по официальной статистике в апреле от коронавируса в России скончались 629 человека, при этом общее число умерших выросло на 2 тысячи человек. Издание предположило, что 1,5 тысячи летальных исходов от коронавируса просто не учли.

- Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, слушает, что мы обсуждаем, но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом России относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом, он таков. И мы никогда не манипулировали официальной статистикой, - заявила Голикова.

Она отметила, что уровень летальности от COVID-19 в регионах правительство оценивает ежедневно.

Голикова также рассказала, что в больницах, где произошло возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут проведены проверки с участием правоохранительных органов, Минздрава и Роспотребнадзора. Напомним, 9 мая произошел пожар в реанимации городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, а 12 мая в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лежали больные с коронавирусом. В Москве из-за возгорания ИВЛ погибла одна пациентка, в Санкт-Петербурге - пять.

Отвечая на вопрос, когда россияне смогут вернуться к привычной жизни, Голикова заявила, что это может произойти летом.

- Если все мы будем соблюдать требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить наших близких, не допустить распространения инфекции, то очень надеемся, что летом жизнь наладится, и мы будем чаще контактировать друг с другом, - сказала Голикова.

При этом она отметила, что в некоторых регионах в майские праздники не соблюдались меры самоизоляции, и это может вызвать рост заражений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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