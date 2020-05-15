2020-05-15T13:18:02+03:00
Здоровье

Семь эффективных упражнений для здоровья глаз для тех, кто весь день сидит за компьютером

Многие на карантине начали жаловаться на то, что постоянно устают и даже болят глаза. Простые советы помогут справиться с перенапряжением в домашних условиях
Оксана КАЛЬНИНА
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Глазам необходимо отдыхать от работы за компьютером.Глазам необходимо отдыхать от работы за компьютером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Почти два месяца мы живем в новой реальности — работа за компьютером целый день, общение с друзьями и родными исключительно по телефону или в том же компьютере, невозможность выйти на улицу и посмотреть вдаль. Все это влияет не только на психическое состояние, но и на здоровье глаз. Недаром многие стали жаловаться на ощущение постоянной усталости, «песка». Так себя проявляет синдром сухого глаза, когда нарушается выработка слезной пленки, сосуды находятся в постоянном напряжении.

- Человеческий глаз создан природой для того, чтобы смотреть вдаль, - говорит Ольга Захарова, офтальмолог, член Международной Ассоциации преподавателей контактной коррекции зрения. - Если смотреть постоянно только на близкие предметы, наш глаз перенапрягается, поскольку совершает не совсем свойственную ему работу. Потому длительная работа за компьютером и «отдых» в соцсетях и мессенджерах могут привести к перенапряжению и усталости глаз. Давайте глазам отдохнуть, делайте зарядку для глаз, защищайте их от сухости с помощью увлажняющих капель.

7 полезных советов по защите здоровья глаз в домашних условиях

1. Следите за уровнем освещения и яркостью монитора. Старайтесь настроить экраны мобильника и компьютера на правильную яркость и увеличить шрифты.

2. Старайтесь, чтобы расстояние между монитором и экраном телефона было не меньше 25-30 см.

3. Соблюдайте правило 20: каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и фокусируйте на удаленном объекте примерно в 6 метрах (например, дереве или доме за окном). Посчитайте до 20, потом переведите взгляд на что-то близкое, например, горшок с цветком на подоконнике. Посчитайте до 20. И можно работать дальше.

4. Используйте увлажнители воздуха — это поможет предотвратить сухость в помещении и ощущение «песка» в глазах, вызванных недостаточной влажностью.

5. Используйте увлажняющие капли от сухости глаз.

6. Старайтесь не курить в помещении и избегать табачного дыма — это может вызвать раздражение и сухость глаз.

7. Придерживайтесь сбалансированного питания: для глаз очень важны такие элементы, как Омега-3 и витамины А, С и Е, полезны для здоровья глаз. Ешьте не меньше двух раз в неделю морскую рыбу, каждый день фрукты и овощи, особенно оранжевого цвета. В них помимо витаминов, много каратиноидов — веществ, необходимых для глаз. Также важны антиоксиданты, особенно лютеин (содержится, к примеру, в петрушке, шпинате, яйцах).

ВАЖНО

Оптимальный вариант для отдыха глаз — темнота. Если есть возможность, старайтесь каждый три-четыре часа закрыть глаза ладонями на пять минут. А лучше всего — полежать с маской для сна на диване. Если глаза очень устали, то можно сделать прохладный компресс. Темнота дает глазам необходимый отдых. А в это время можно сделать простую зарядку, которая укрепит мышцы и сосуды глаз. Хорошо делать такую зарядку именно в темноте, потому что ничего не отвлекает. Если глаза открыты, все время хочется помочь шеей или лицевыми мышцами. Но двигаться должны только глазные яблоки. Как только вы привыкните делать эти упражнения в темноте, можно начать и с открытыми глазами.

* Вверх-вниз. Поднимайте и опускайте глаза под закрытыми веками. Повторите 10 раз.

* Влево-вправо. Смотрим сначала влево, потом вправо 10 раз.

* По диагонали. «Смотрим» вправо вверх, потом влево вниз 10 раз. Теперь 10 раз влево вверх и вправо вниз.

* Циферблат. Совершаем круговые движения глазами влево, потом вправо по 10 раз.

* Прямоугольник. Рисуйте глазами прямоугольник, слегка задерживаясь в каждом углу. Повторите пять раз.

* «Пальминг». От английского palm (ладонь). Если на глазах маска, то снимите ее и прикройте глаза ладонями. Легко, почти незаметно надавливайте на глазные яблоки, как бы слегка массируя. Расслабитесь. Спокойно поморгайте в темноте под ладонями 10 раз. От ладоней идет тепло, которое физиологически успокаивает глаза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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