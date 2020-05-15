Названа неожиданная причина развода Эмина Агаларова и Алены Гавриловой

Вторые сутки светская тусовка обсуждает развод Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. О том, что супруги больше не вместе, сообщил сам певец. Похоже, его решение стало сюрпризом не только для друзей и поклонников пары, но и для самой избранницы артиста. И если обыватели гадают, что же послужило причиной разрыва одной из самых красивых пар светской тусовки, то астролог Василиса Володина давно все знала.

"Не успела повернуть Венера на небосводе вспять 13.05. 2020, как мы стали свидетелями любовных драм. Красавец, богач, любимец девушек Эмин Агаларов (12.12.79) написал о своем расставании с Аленой Гавриловой (07.08.87). Брак был заключен 14.07.2018 и не протянул даже двух лет", - написала Василиса Володина в блоге.

Она отметила, что Агаларов и Гаврилова сыграли свадьбу в то время, когда Венера была в Деве. "Сухость чувств, быстрое охлаждение супругов. Но самое плохое - регистрация на следующий день после солнечного затмения. Авантюра чистой воды. И это не фантазии, а математически доказанный факт. Помимо даты брака, прогностические показатели на 2018 год плохонькие в гороскопах обоих супругов", - пишет астролог.

vasilisa.volodina Мы стали свидетелями любовных драм

По ее словам, Агаларова подвела иллюзию влюбленности. "У Эмина секстиль Нептуна к Венере (нежность, романтический флер, влюбленность) именно с июля 2018 года поддерживал иллюзию, что увлечение - это повод жениться. И продлилась эта иллюзия вместе с секстилем Нептуна к Венере до конца марта 2020 года. Закончился аспект, зашатался брак", - говорит Василиса.

Что касается Алены, то на дату брака в ее гороскопе сильно действовал долгий квадрат ретро-Марса из Водолея к Плутону. "Конфликтные ситуации с мужем, давление общественности, слишком резкие и внезапные решения с его стороны. А сам этот Марс стоял в карте брака в оппозиции к Луне во Льве (женщина-Лев, читай Алена, страдает от мужа)", - пишет Володина.

Напомним, Эмин Агаларов бросил жену-модель в день рождения тещи 13 мая. В светской тусовке давно ходят слухи, мол, Агаларов-старший якобы не очень жаловал Алену в отличие от ее предшественницы Лейлы Алиевой. Гаврилова - вторая жена Эмина. Они познакомились в 2016 году. В июле 2018 года состоялась их шикарная свадьба, а уже 31 декабря у пары родилась дочка, которую назвали Афина.