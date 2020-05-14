2020-05-14T16:04:24+03:00
Звезды

Путину рассказали, как будут спасать Заворотнюк от рака

Помогут в этом технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН
Ольга ЛИБГАРДТ
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О болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга.О болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Владимиру Путину на совещании по генетическим технологиям сообщили о ходе лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с последней стадией рака. По некоторым данным, злокачественную опухоль у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали год назад.

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров рассказал президенту России Владимиру Путину, что родственники Анастасии Заворотнюк передали им клетки опухоли. По словам специалиста, врачи уже подобрали вирусы, которые могут разрушить новообразование.

"Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут быть использованы в лечении Заворотнюк", - отметил Макаров. При этом академик подчеркнул, что "пока ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию".

В ответ на данное заявление Путин отметил: "По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий сопоставима с атомным и космическим проектами XX века".

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. На шее звезды заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. По некоторым данным, она узнала о болезни после того, как родила дочку Милу. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня в октябре 2019 года подтвердили, что артистка действительно болеет.

Недавно появились новости о том, что "прекрасной няне" стало лучше. Пройдя реабилитацию в подмосковной клинике, Заворотнюк возобновила курс химиотерапии. Возят ее и к нейрохирургам. Ранее из-за ослабленного болезнью организма Анастасии это было невозможно.

Путину рассказали о состоянии и лечении Заворотнюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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