"Предложили сообщить, что у меня коронавирус": Марина Анисина рассказала, как ее уговаривали соврать ради гонорара

Тема коронавируса сегодня в тренде у ток-шоу.

Недавно в студии одной телепрограммы изображала из себя больную Дана Борисова (коронавирус у нее не подтвердился). В следующих эфирах она рассказала, что дружит с артисткой Татьяной Васильевой (помогла той бесплатно обслуживаться у пластического хирурга). Показали съемку в «Пусть говорят», как Дана оставляет продукты у двери заболевшей Татьяны Васильевой, которая в эфире онлайн сказала, что результатов еще нет, но она уверена - по симптомам у нее коронавирус.

О поступившем ей странном предложении рассказала фигуристка, гражданская жена Джигурды Марина Анисина, которая сейчас с детьми на самоизоляции во Франции.

- С телевидения звонили и нам предлагали, чтобы я соврала, что заболела коронавирусом. Или кто-то из детей моих заболел. Сериал они хотели такой делать. Понимаете, открытым текстом просят: "Можете ли вы сказать, что больны коронавирусом, тогда вы нам интересны. А не можете, то - до свидания". Ну, нормально вообще?! Не можем мы врать! И на себя наговаривать не хочется. Тем более, на детей!

Не мне первой такое предлагали. А чего – вот этих заболевших показывали на ток-шоу. Я абсолютно уверена, что та же Дана Борисова не болела "короной". И некоторые другие, может, чем-нибудь иным болели. Мне понятно, что это все для шоу.

Телевизионщикам нужно шоу, даже в самые трудные дни...

Мне же не до мишуры. Когда люди соприкасаются с такими проблемами, как сейчас, с таким кризисом, то, конечно, не просто. И ценности меняются жизненные, и приоритеты. Хотелось бы, чтобы быстрее все эта эпидемия закончилась, и не было второй волны, что нам пророчат. Очень бы хотелось!

- С кем из бомонда российского сейчас поддерживаете общение?

- Джигурда - самый главный мой бомонд. С Джигурдой общаюсь. Да, сейчас разлучены…

Никита Джигурда и Марина Анисина.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Дети скучают по отцу?

- Скучают, конечно. Ну, они общаются по телефону. Они вообще-то привычные к тому, что папа приезжает и уезжает. Сейчас приехать невозможно, но они привыкли. К тому же несколько месяцев назад он был здесь у нас.

У детей да, дистанционное обучение. Иногда дочка хочет в школу. А так дети нормально переносят. Делают задание по дистанционке, когда хотят; есть больше времени поиграть. Так что нормально. И чувствуем мы сегодня прекрасно, здоровы.

- А вы обращаетесь к психологам, чтобы легче переживать самоизоляцию, не сойти с ума?

- Да нет, а чего "сойти с ума"-то?! Для всех все одинаково. Вначале было тяжело, с началом этого карантина. Потому что была неизвестность, непонятно, что это, чего это. Тут ведь не знаешь, чему верить. У нас регион меньше всего затронут из всей Франции, мы в зеленой зоне. Но все равно сидим. А сейчас стали потихоньку выходить, гуляем, тренируемся, намного лучше. Понятно, что хотелось бы жить полноценной жизнью, как обычно. Но у нас не самый плохой вариант. Мне рассказывают, что в России вообще люди сидят, не выходят.

- Вам поступают предложения работы на будущее?

- Какие могут быть проекты с фигурном катанием, если у нас все катки закрыты?! И на половине - лед стоплен. Ледовые катки с начала карантина у нас стопили. Мэрия решила, что простаивание льда – дорого. Может быть, в конце июня что-то откроют…

Так-то мы сейчас выходим гулять, в магазины ходим, на теннис. У меня дети теннисом занимаются. И для меня сейчас спорт – это теннис. Тренировок по фигурному катанию, естественно, нет. Все же закрыто. Сейчас потихоньку начинает что-то открываться… Вот сейчас иду на тренировки по теннису со своими детьми.

Нет, из знакомых моих никто коронавирус не подцепил. Болела одна мама моего ученика, с которым я занималась на катке. Причем, мы с ней в магазине в субботу встретились в супермаркете, а в воскресенье ее забрали на «Скорой», плохо ей стало. Она при встрече еще надо мной посмеялась: я была в маске и перчатках, а она - нет. Лежала в больнице. Говорит, скрутило прилично, спину ломит. Но выздоровела, все хорошо. У нее работа была связанная с поездками, она в Париж много моталась. Она и говорит, что заразилась до эпидемии еще...

Вся эта история с вирусом, конечно, мало кому нравится. Желаю всем здоровья, преодолеть эпидемию!