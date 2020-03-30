«Я бомж»: Дана Борисова не может сдать анализы на коронавирус из-за отсутствия прописки

До того, как Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в больницу с подтвержденным коронавирусом, он успел побывать на дне рождения Аллы Крутой, где гулял весь цвет шоу-бизнеса, и сняться в программе Андрея Малахова. В студии присутствовала и Дана Борисова, которая после общения с Львом Валерьяновичем всерьез обеспокоена своим здоровьем.

- Целый день у меня продолжался сухой кашель, он есть и сейчас. Сегодня должна была состояться озвучка моей книги – все отменилось, голос охрип, - рассказала 43-летняя телеведущая в своем блоге.

Между тем, сдать как анализы на COVID-19, как, например, сделала после встречи с Лещенко 74-летняя поэтесса Лариса Рубальская (к счастью, ее тест оказался отрицательным), знаменитая блондинка не может. Как выяснилось, у нее нет столичной прописки.

- У меня нет регистрации, я бомж, и моя дочка бомж уже год, – призналась Дана Борисова. - Живу в апартаментах, но без прописки. В одном учреждении мне отказались делать тест из-за отсутствия регистрации, а в другой уточнили, была ли я за границей в последний месяц. Так как я ездила в Прагу, сказали, что я в группе риска: «Не приходите к нам, сидите дома. По полису звоните». А там очередь 1000 человек, по полису я не поеду.

Между тем, кашель телеведущей заставляет ее соседей сторониться.

- Общалась утром с соседом, пока гуляла с собакой, и было неудобно, что я на него кашляю. Я сказала: «Вы только ничего не подумайте, это совсем не то заболевание», - рассказала Борисова подписчикам, хотя в своем диагнозе звезда совсем не уверена.

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