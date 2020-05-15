Не чувствуете запахи? Это не всегда коронавирус, объяснил доктор Мясников

Доктор Александр Мясников ответил на главные вопросы о симптомах коронавируса в эфире канала «Россия-24». Зрители спросили: как часто пропадает обоняние при коронавирусе и возможно ли, наоборот, обострение чувствительности к запахам?

— Изменение обоняния, вплоть до его полной утраты, может быть одним из симптомов COVID-19. Потому что на фоне инфекции развивается отек слизистой оболочки носовых ходов и носоглотки. Это приводит к нарушению нормальной функции обоняния. В среднем считается, что подобный симптом может встречаться у 30-35 % людей, инфицированных этим вирусом. Если вы стали хуже чувствовать запахи или вовсе утратили эту способность, а тем более при этом поднялась температура, появилась одышка или кашель, обязательно обратитесь к врачу.

Он отметил, что отсутствие обоняния далеко не всегда симптом именно COVID-19.

— Отсутствие обоняния – это характерный симптом для многих респираторных инфекций и ОРВИ. Поэтому не надо беспокоиться раньше времени, — поделился Мясников.

Напомним, что ранее доктор Мясников рассказал, как считается смертность от COVID-19.

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