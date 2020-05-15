Юрий Семин после отставки из «Локомотива»: Нахожусь дома, за городом. Гуляю. Делаю упражнения на растяжку

Вчера стало известно, что с легендарным главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным клуб не стал подписывать новый контракт. Его команда, идущая на втором месте, будет доигрывать прерванное из-за пандемии первенство, уже с новым наставником. Мы позвонили Юрию Павловичу, с именем которого связаны все достижения «Локо», и которого уже увольняют не в первый раз.

- Юрий Павлович, болельщики в недоумении, за что вас уволили?

- Нет, нет, я ни на какие вопросы отвечать не буду. Потому что у меня еще есть контракт с «Локомотивом», - начинает отнекиваться Семин. - Поэтому обращайтесь в клуб, они дадут добро – другое дело. Сейчас я единственное могу сказать, что вы все знаете. Клуб объявил о не продолжении контракта. Вот и все. Остальное – вы обратитесь к Кикнадзе, обратитесь к Мещерякову.

- А если не про «Локомотив». Вот сейчас все спорят о том, как дальше будет чемпионат России догрываться.

- А сегодня же решение есть. По-моему, планируют его возобновить 21-го июня.

- А как у вас вообще настроение?

- Настроение нормальное. Жизнь продолжается.

- А вы курить бросили или нет?

- А я никогда не курил. Такого даже не было. Никогда не курил. Ни когда играл, ни когда тренировал. Никогда.

- Как вы переживаете это коронавирусное время?

- Так, как и все – очень дисциплинированно. Нахожусь дома, за гордом. Индивидуальные прогулки совершаю, с людьми не общаюсь. Только дома. Как Собянин сказал, так и делаем.

- Путин вообще-то сказал…

- Да, как Владимир Владимирович сказал.

- Скажите, а маску носите?

- Обязательно, конечно. Маску я ношу, если я куда-то выхожу в магазин. А когда никого нет, зачем мне маска?

- Вы же на даче живете?

- Да, за городом я живу.

- А форму вы как сейчас поддерживаете? Психологическую, физическую.

- Я уже сказал. Прогулками. Занимаюсь различными упражнениями. Свои есть упражнения для своих болячек тоже у меня. Поэтому обязательно занимаемся. Час посвящаем в день.

- Нормально? Немало?

- Для меня нормально.

- У вас случайно не про остехондроз комплекс упражнений?

- Нет. Комплекс упражнений на растяжку.

- Какой-то особенный?

- Обычный комплекс. Все, кто делает, тот знает.

- А что вы читаете?

- Много смотрю сейчас фильмов.

- Каких?

- Ну, вот очень понравился сериал про Майкла Джордана, называется «Последний танец». Потрясающий фильм!

- Еще?

- Ну, достаточно…

- Ясно. И ваши просто теплые добрые слова – любые – вашим фанатам, болельщикам…

- Я к болельщикам обращусь через свой Инстаграм.

- Юрий Павлович, у вас же контракт с клубом в июне заканчивается?

- Да.

- Через месяц мы можем вам позвонить?

- Набирайте, конечно.

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