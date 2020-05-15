Юрий Семин после отставки из «Локомотива»: Нахожусь дома, за городом. Гуляю. Делаю упражнения на растяжку
Вчера стало известно, что с легендарным главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным клуб не стал подписывать новый контракт. Его команда, идущая на втором месте, будет доигрывать прерванное из-за пандемии первенство, уже с новым наставником. Мы позвонили Юрию Павловичу, с именем которого связаны все достижения «Локо», и которого уже увольняют не в первый раз.
- Юрий Павлович, болельщики в недоумении, за что вас уволили?
- Нет, нет, я ни на какие вопросы отвечать не буду. Потому что у меня еще есть контракт с «Локомотивом», - начинает отнекиваться Семин. - Поэтому обращайтесь в клуб, они дадут добро – другое дело. Сейчас я единственное могу сказать, что вы все знаете. Клуб объявил о не продолжении контракта. Вот и все. Остальное – вы обратитесь к Кикнадзе, обратитесь к Мещерякову.
- А если не про «Локомотив». Вот сейчас все спорят о том, как дальше будет чемпионат России догрываться.
- А сегодня же решение есть. По-моему, планируют его возобновить 21-го июня.
- А как у вас вообще настроение?
- Настроение нормальное. Жизнь продолжается.
- А вы курить бросили или нет?
- А я никогда не курил. Такого даже не было. Никогда не курил. Ни когда играл, ни когда тренировал. Никогда.
- Как вы переживаете это коронавирусное время?
- Так, как и все – очень дисциплинированно. Нахожусь дома, за гордом. Индивидуальные прогулки совершаю, с людьми не общаюсь. Только дома. Как Собянин сказал, так и делаем.
- Путин вообще-то сказал…
- Да, как Владимир Владимирович сказал.
- Скажите, а маску носите?
- Обязательно, конечно. Маску я ношу, если я куда-то выхожу в магазин. А когда никого нет, зачем мне маска?
- Вы же на даче живете?
- Да, за городом я живу.
- А форму вы как сейчас поддерживаете? Психологическую, физическую.
- Я уже сказал. Прогулками. Занимаюсь различными упражнениями. Свои есть упражнения для своих болячек тоже у меня. Поэтому обязательно занимаемся. Час посвящаем в день.
- Нормально? Немало?
- Для меня нормально.
- У вас случайно не про остехондроз комплекс упражнений?
- Нет. Комплекс упражнений на растяжку.
- Какой-то особенный?
- Обычный комплекс. Все, кто делает, тот знает.
- А что вы читаете?
- Много смотрю сейчас фильмов.
- Каких?
- Ну, вот очень понравился сериал про Майкла Джордана, называется «Последний танец». Потрясающий фильм!
- Еще?
- Ну, достаточно…
- Ясно. И ваши просто теплые добрые слова – любые – вашим фанатам, болельщикам…
- Я к болельщикам обращусь через свой Инстаграм.
- Юрий Павлович, у вас же контракт с клубом в июне заканчивается?
- Да.
- Через месяц мы можем вам позвонить?
- Набирайте, конечно.
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ИСТОЧНИК KP.RU