Андрей Бахметьев и его пластиковые бутылочки

Как сделать термос из пластиковой бутылки, жалюзи из обоев, подставку для чашки из крышки от CD-диска, как закрепить стекло на стене, сделать органайзер из тюбиков или заправить высохший фломастер — все это почти 20 лет (с 1992 по 2011 годы) инженер и преподаватель Московского энергетического института Андрей Бахметьев подробно показывал в эфире программы «Пока все дома» в рубрике «Оч.умелые ручки».

18 мая главному Самоделкину нашего телевидения исполняется 60 лет.

Зачем все это было нужно? Сложно сказать. Едва ли кто-то использовал в быту странные изобретения. Разве что дети пытались разрисовать одежду полистирольными карандашами, как учил Бахметьев. Шарм этой рубрики был в другом. Она привносила довольно необходимый элемент абсурда в пресные задушевные разговоры Тимура Кизякова за столом в гостях у известных людей. В жизни каждого человека есть определенная доля бахметьевщинки. Невозмутимый кулибин демонстрировал иногда свои, иногда присланные телезрителями поделки, «полезные в быту» (на самом деле нет). Сам процесс изготовления этих необычных вещей — книжная полка из книг, переноска хомяка, держатель для пакетов — завораживал и отвлекал. Из подручных средств рождалось нечто необычное, пусть и бесполезное. Бахметьев был первым в пространстве масс-медиа профессиональным лайфхакером из 90-х. Кстати, этот жанр сейчас один из самых популярных в Youtube.

Сама история его появления в программе Кизякова эпична и говорит обо всем. Тележурналист заприметил чудаковатого изобретателя в студенческом лагере под Алуштой. Бахметьев прославился тем, что смастерил фонтан для сцены Зеленого театра — причем, сделал это буквально за несколько часов. Концерт скоро должен был начаться, а фонтана не было. Ржавый серпом изобретатель отчекрыжил кусок 30-метрового садового шланга, нашел на свалке трубу и большой эмалированный таз. Пробил в нем дырку, вставил трубу. Так таз стал чашей фонтана, а в вместо статуй рабочих и колхозниц при нем выступила половина населения лагеря. Ставший свидетелем инженерного чуда Тимур позвал Андрея в свою команду. Тот отказался. Но Кизяков проявил настойчивость, и в итоге 18 лет просидел с инженером за одной партой «очумелых ручек».

На заре нулевых Бахметьев принял решение уйти из передачи — и пропал. Может, почувствовал, что над его поделками все чаще потешаются, может, решил посвятить себя любимому делу всерьез. Или денег хотел заработать. Андрей признавался, что параллельно со съемками работал на четырех работах, и телевидение отнимало у него 75% времени, принося 11% доходов. Он писал сценарии для «Ералаша», был владельцем бренда «Спокойной ночи, малыши!»: выпускал детский журнал, шоколадки с изображением Хрюши и Степашки, посуду и игрушки. В 2013 году учредил детский международный фестиваль «Наука фокусов», и проводил его в Москве на Воробьевых горах.

Афиша детского международного фестиваля «Наука фокусов».Фото: vk.com

Никаких соцсетей Бахметьев до сих пор не ведет. Интервью давать не любит. А пару лет назад изобретатель навестил добрую знакомую Елену Малышеву в «Жить здорово!», где показал новое изобретение — семейный конструктор «Знаток», получивший главный приз престижной международной выставки детских товаров в Гонконге в номинации «Лучшая детская игрушка». При помощи изобретения школьники могут проводить эксперименты по физике прямо на дому, а еще собирать научные приборы и приспособления. Вместе с китайским коллегой Чжан Тяньго наш мастер выпустил также серию обучающих книг с «говорящими ручками». Он живет с женой, его дети выросли: Ксении — 30 лет, Дмитрию — 25, а так бы наверняка играли в созданный папой конструктор.