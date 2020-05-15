2020-05-15T20:37:30+03:00
Звезды

"Киста проросла в бронхи": бывший муж Марины Александровой серьезно болен

Иван Стебунов перенес операцию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Теперь Иван - примерный семьянин, бросил пить и много снимаетсяТеперь Иван - примерный семьянин, бросил пить и много снимаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывший муж Марины Александровой перенес хирургическое вмешательство. У Ивана Стебунова серьезные проблемы со здоровьем.

"Мне диагностировали пневмоторакс правого легкого. Это когда орган разрывается. Была киста, которая проросла в бронхи. Спасибо хирургам Склифа, они удачно провели операцию", - рассказал Иван Стебунов.

Артист не стал скрывать, что действительно серьезно болен. Он также признался, что период восстановления длился достаточно долго.

"Мне приходится следить за собой, чтобы это не повторилось с левым легким. Врачи запретили сильные нагрузки, погружения в воду. А еще полгода нельзя летать на самолетах", - цитирует актера "СтарХит".

Сейчас артисту большую поддержку оказывает нынешняя супруга Елена Власова. Молодые люди познакомились в банке, а первое свидание у них было на рыбалке. Поклонники Стебунова не раз отмечали, что новая избранница кумира по типажу похожа на бывшую супругу актера Марину Александрову.

Именно вторая супруга заставила артиста сильно измениться. Он оставил пагубное пристрастие и полностью пересмотрел отношение к браку. Теперь Иван - примерный семьянин, бросил пить и много снимается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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