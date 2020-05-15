Наследство раздора: после смерти вдовы Евстигнеева ее дети воюют за квартиры и копят долги

Смерть актрисы Ирины Цывиной - вдовы Евгения Евстигнеева и звезды сериалов "Кадетство", "Петровка 38" и "Кремлевские курсанты" стала потрясением для всех, кто ее знал. В апреле прошлого года 55-летняя артистка, которая никогда не жаловалась на здоровье, скончалась при загадочных обстоятельствах. Тело матери в ее московской квартире нашел сын Евгений. И хотя вскрытие установило, что кончина наступила из-за сердечной патологии, самые разные версии смерти Ирины Цывиной обсуждаются до сих пор.

Между тем, завещания актриса не оставила, и все ее имущество - дом с участком и три столичных квартиры - разделили в равных долях ее дети: 25-летний Евгений и 22-летняя Зинаида. Теперь же, как пишут СМИ, сын сдал все три квартиры и живет на деньги от арендаторов, не желая делиться с сестрой. А она из-за пандемии коронавируса не может прилететь в Москву из Америки, чтобы решить имущественный вопрос.

- Ситуация сложная, между братом и сестрой есть разногласия, - рассказала kp.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник. - Если они не договорятся, этот вопрос придется решать в судебном порядке.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник.Фото: Личный архив героя публикации

По словам адвоката, изначально Евгений имел право на большую долю наследства, чем сестра (см. "Хроники раздела имущества"). Но делить недвижимость предстояло в судебном порядке, и сын Цывиной решил не заморачиваться. Хотя получил меньше, чем мог бы.

При этом из-за разногласий родные брат и сестра могут в любой момент лишиться одной из квартир матери, которая была куплена в ипотеку.

- С высокой долей вероятности ни сын, ни дочь не погашали долг матери, и на него уже начисляются штрафные проценты. Полагаю, там накопилось порядка полумиллиона рублей, - отметила Вербицкая-Линник. - При этом ипотечное жилье является заложенным имуществом, и банк может забрать его даже во внесудебном порядке - эта перспектива более, чем реальна. Формально, долг Ирины Константиновны делится в разных долях между наследниками, но видимо, они не достигли между собой согласия и поэтому не торопятся платить. И возможно, с этой квартирой получится, как в известной крылатой фразе: "Так не доставайся же ты никому!".

Хроники раздела имущества

По данным Юлии Вербицкой-Линник, на день смерти Ирине Константиновне принадлежали:

1. Квартира на 63 кв.м. на Фадеева, 6.

2. Квартира на 52 кв.м. на Садовой-Самотечной, 11.

3. Ипотечная квартира на 35 кв.м. на Отрадной, 11.

- Все эти квартиры были приобретены в период брака Ирины Константиновны с четвертым мужем Александром Благонравовым. Он умер раньше жены, и так как сын Цывиной Евгений был им усыновлен, после смерти приемного отца парень стал его наследником. Доля Евгения Благонравова в этих квартирах составляла 1/8. Однако, Евгений в суд не обратился. Таким образом, нотариус посчитал все имущество принадлежащим на день смерти Ирине Константиновне и поделил между сестрой и братом в равных долях: 50 на 50.

Самый ценный актив актрисы - дом с земельным участком в подмосковной деревне Лазарево, который в свое время Евгений Евстигнеев получил для своей семьи и молодой жены Ирины, после смерти ее четвертого мужа остался нетронутым. Адвокату Вербицкой-Линник удалось доказать, что это имущество не было приобретено в период четвертого брака. А потому родные Александра Благонравова не могли на него претендовать. Теперь особняк придется как-то делить брату с сестрой...