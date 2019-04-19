Продюсер Белоусова выдвинула версию причины смерти Цывиной

Заслуженная артистка России, актриса кино и сериалов, вдова Евгения Евстигнеева скоропостижно скончалась в четверг, 18 апреля. Ирине Цывиной было 55 лет. Ее безжизненное тело нашел сын Евгений. Она умерла в своей московской квартире в Москве. По словам близких, причина смерти — кардиомиопатия. Это поражение миокарда, характеризующееся увеличением размеров сердца. Такая патология сердечной мышцы имеет неизвестное происхождение.

Несмотря на то, что сам посмертный диагноз не предполагает выявление причин заболевания, в окружении Ирины Цывиной уверенно строят догадки о том, из-за чего она умерла.

Продюсер Жени Белоусова, автор песен Любовь Воропаева, узнав о трагической смерти актрисы, написала в своей соцсети короткий пост:

«Ушла Ирина Цывина... Очень и очень жаль. Вы все догадываетесь, почему ушла так рано».

Но не все друзья и подписчики продюсера поняли, о чем речь.

Предположение высказала журналистка Божена Рынска, недавно потерявшая супруга: «От тоски по мужу? Депрессия как у меня?», на что Любовь Воропаева ответила: «Увы, нет. Алкоголизм, который вам не грозит!».

Журналистка объяснила: «Увы. У меня непереносимость алкоголя. А так я бы спилась с удовольствием».

Любовь Воропаева считает, что причиной смерти актрисы мог стать алкоголь

Напомним, Ирина Цывина вышла замуж за Евгения Евстигнеева в 23 года, когда ему было 60 лет. Они прожили вместе 6 лет вплоть до его смерти в 1992 году. Затем актриса вышла замуж за американца русского происхождения Георгия Пусепа, у них родились сын и дочь: Евгению 23 года, Заиновии — 21 год. После развода сын остался с матерью, дочь — с отцом. Ирина Цывина заключила последний брак с бизнесменом и представителем генеральской династии Александром Благонравовым. В начале 2017 года он скончался и актриса снова овдовела. Весной 2018-го закончился громкий суд с пасынком Цывиной по наследству. Сыну Благонравова перешла одна из 4 московских квартир актрисы.

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