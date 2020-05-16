2020-05-16T14:00:00+03:00
Коронавирус Covid-19

«Повезло, что вовремя поставили диагноз»: врач Сеченовского университета рассказал, как от коронавируса вылечили 100-летнего ветерана

Мужчину хоть и выписали из больницы, но встретиться с семьей он сможет через 14 дней
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Столичные медики смогли вылечить от коронавируса ветерана Великой Отечественной войны Бориса Андреевича Новикова. Фото: Сеченовский УниверситетСтоличные медики смогли вылечить от коронавируса ветерана Великой Отечественной войны Бориса Андреевича Новикова. Фото: Сеченовский Университет
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Столичные медики смогли вылечить от коронавируса ветерана Великой Отечественной войны Бориса Андреевича Новикова. В марте 2020 года ему исполнилось 100 лет. Уникального пациента выписали 15 мая из госпиталя COVID-19 Сеченовского Университета.

- Такие пациенты требуют в четыре раза больше внимания, чем любой другой. Повезло, что ему вовремя поставили диагноз, его привезли к нам, и мы вовремя начали лечение, - рассказывает заведующий отделением Сергей Ефетов.

В конце апреля Борис Новиков почувствовал себя плохо, скорая помощь приехала домой, взяли анализы на коронавирус. Через несколько дней тест дал положительный результат. В первых числах мая Борис Андреевич поступил в инфекционное отделение № 4 в состоянии средней тяжести с двухсторонней пневмонией. Мужчина переживал, что не сможет встретить День Победы. Но за две недели врачи Сеченовского Университета совершили чудо.

- Конечно, у пациента были сопутствующие заболевания, связанные с возрастом, но он сохранял удивительно крепкий иммунитет для своих лет и невероятную бодрость духа, - рассказывает заведующий отделением Сергей Ефетов.

Лечение пациентов такого возраста, по словам Сергея Ефетова, всегда определенный вызов, поэтому применяется индивидуальный подход, проводились консилиумы. Лечение было непростым и потребовало применения сразу нескольких терапевтических подходов. Но врачам удалось добиться практически полного исцеления больного.

- Подобрав успешно терапию, мы взяли ситуацию под контроль. Возможно, именно поэтому удалось избежать серьезных осложнений коронавирусной инфекции. У него остались минимальные изменения в легких, которые должны пройти в течение нескольких месяцев, – сказал Сергей Ефетов.

Уникального пациента выписали 15 мая. Фото: Сеченовский Университет

Уникального пациента выписали 15 мая. Фото: Сеченовский Университет

Бориса Андреевича поздравили с 75-летием Победы прямо в палате, а на выписке из больницы вручили цветы. Врачи назвали его своим самым примерным пациентом.

- Я молодец? Стараюсь. Может быть, получается. Да, я примерный человек, я дисциплинированный, - сказал в ответ Борис Новиков.

Теперь Борису Андреевичу предстоит побыть на домашнем лечении с прохождением 14-дневного карантина. Уже в июне он сможет встретиться с семьей, в том числе с дочерью Марией, которая очень переживала за отца.

- Врачи дали нашему папе еще один шанс на жизнь, дали ему возможность встретить праздник – 75 лет Победы, который он очень ждал. С нетерпением жду, чтобы вся эта история поскорее завершилась, и все бы (в том числе и врачи) вернулись к своим любимым делам, к своей профессии, к своим семьям, – говорит Мария Новикова, дочь ветерана ВОВ.

В госпитале COVID-19 Сеченовского Университета в настоящее время находятся и другие возрастные пациенты – половина больных старше 50 лет. Врачи готовы лечить всех. И, как показывает практика, преклонные годы не являются проблемой для успешного лечения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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