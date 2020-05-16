Прокуратура срезала таблички о репрессированных со здания НКВД, потому что Россия тоже включила «пана Швейка»
В начале мая в Твери с бывшего здания НКВД срезали мемориальные доски: «В память замученных» и «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД Калинина».Их повесили в ноябре 1991 года и 1 июня 1992 года, когда молодое демократическое государство прыгало на растерзанном трупе советской империи, стараясь пнуть мертвого врага (СССР) еще и еще раз: проводило митинги узников НКВД, возбудило уголовное дело (!) о расстреле представителей польских карательных органов, захваченных в плен в 1939 году…
Да-да, наше государство возбудило уголовное дело против спецслужбы нашего бывшего государства, выполнявшей приказ.
Это был настоящий Нюрнбергский трибунал, только судили не фашистов – страны-победители во Второй Мировой войне, а коммунистов – победители в войне холодной.
В рамках уголовного дела заставили дать показания 88-летнего генерал-майора КГБ, в 1940 году руководившего Калининградским НКВД: предупредили старика об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, эксгумировали трупы польских пограничников и полицейских (расстреливали именно их) и всенародно каялись, ездили на установленный в лесу мемориал. Года до 2010-го ездили. В десны целовались там с поляками.
А теперь - раз – и сняли.
Тут бы поставить смайлик, да жесткие требования газетного текста не позволяют. Или попробовать?
Ну, в общем, представьте: я вам подмигиваю (с.).
Сняли таблички совершенно по-швейковски: прокуратура заявила, что адрес здания в разрешающих установку документах – какое безобразие! – не соответствует фактическому! Никак не может висеть мемориальный знак, если его вешали на дом номер 2, а потом поменяли нумерацию на «4».
И глаза такие честные-честные: «Идиот, ваша милость!»
С польскими отправленными в расход силовиками поступили еще красивее. Место приведения приговоров в исполнение и место их захоронения оказывается, не обнаружено, так что данные «польской» таблички не соответствуют действительности.
То есть, тела, да, эксгумировали. Но откуда? Никак не можем вспомнить! У нас и справка есть, выписанная господином штаб-врачом!
Я, может быть, чего-то не понимаю, но я не могу не связывать эту внезапную забывчивость со сносом в Чехии памятника маршалу Коневу ровно за месяц до тверских событий.
Да, понимаю, то поляки, а то – чехи. Очень отличаются друг от друга эти народы: Польша не пригласила Россию, освободившую Освенцим, на 70-летний и 75-летний юбилеи освобождения Освенцима, а Чехия под праздничек снесла памятник маршалу-освободителю.
Да еще поиздевалась: «Снесли, потому что он был без маски», - заявление муниципального депутата, якобы принявшего решение (президент Чехии и мэр Праги здесь не при чем, что вы!).
До степени неразличимости, короче.
Я, честно, не обратила бы внимания на снос табличек по предписанию прокуратуры (ну, мало ли у нас в стране боданий на исторической почве), если бы не возмущенное открытое письмо академиков. Без малого 70 членов РАН заявили, что демонтаж является «попыткой оправдать и предать забвению преступления сталинского режима»!
«Появление этих досок некогда было знаком того, что и государство, и общество признает полную преступность сталинского режима... Но нет сейчас это явный знак имперского и государственного подхода, когда хотят отменить все преступления режима, считают, что невинных жертв не было», — высказался доктор филологических наук Федор Успенский, один из подписантов.
И здесь, конечно, возмущение зашкаливает.
Уж сколько лет прошло с антисоветской вакханалии 91-го.
Уже и Главная военная прокуратура, ГВП РФ, исследовала дела репрессированных в СССР, и официально заявила, что две трети из них считает обоснованными.
И «Комсомолка» изучала дело расстрелянного за шпионаж в пользу Японии крестьянина Степана Карагодина: его опрометчиво вывалил в сеть неумный потомок Денис Карагодин, мол, дед пострадал невинно, давайте бить потомков палачей…
Дед оказался таким матерым антисоветчиком и участником восстаний против советской власти, что справка о реабилитации, выданная семье в 50-х, стала выглядеть очень бледно. Как и потомок, подставивший дедушку.
И ничего этого академики не заметил! Ни Конева, ни Карагодина!
Они сражаются за историческую правду, как ее понимали в 91-м году, и проповедуют: «Если мы осуждаем искаженные трактовки событий Второй мировой войны в высказываниях зарубежных политиков, то тем более Россия не может подавать пример искажения и отрицания исторических фактов»…
То есть, нас бьют, а мы никак не можем отплатить той же монетой. Ловко. Браво, академики.
Я думаю, никакие особенные доски на здании нынешнего медуниверситета в Твери не нужны, кроме одной: «Здесь было НКВД».
Вменяемые люди прочитают и поймут: внутри, как в любом силовом ведомстве, происходили разные вещи.
И неправосудные. И правосудные.
Правосудных – больше (см. заявление ГВП).
А покаянные таблички, так уж получилось, воспринимаются сейчас как оскорбление. Наше российское государство ни словом не реабилитировало сталинский режим, но общество само отторгло от себя покаяние 90-х, как струпья при кожной болезни.
Люди больше не чувствуют себя побежденными. В этом проблема.
В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
ИСТОЧНИК KP.RU