12 Май 2020 2020-05-12T12:19:18+03:00

Тканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лучше всего подойдут одноразовые перчатки из нитрила или хлопка

Изменить размер текста: A A

С 12 мая этого года из-за эпидемиологической ситуации в российской столице ввели специальный режим, которые обязывает людей носить маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах и на работе. Отмечается, что необходимо ношение сразу двух предметов индивидуальной защиты.

- Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих. Средства индивидуальной защиты являются физическим препятствием для вируса,- объяснил главный внештатный эксперт депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Власти объяснили, какие перчатки лучше выбрать во время пандемии, чтобы наиболее эффективно защититься от заражения. По их словам, кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от вируса, поскольку материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами.

Во время пандемии лучше всего выбрать одноразовые перчатки из нитрила или хлопка. Они обязательно должны плотно прилегать к рукам. Носить одноразовые перчатки следует не более двух часов, а вот тканевые можно носить весь день.

- Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выкинуть. Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов, - порекомендовали специалисты.

В ведомстве напомнили, что детям также необходимо в магазине и общественном транспорте находиться в маске и перчатках - тканевых или нитриловых.

ИСТОЧНИК KP.RU