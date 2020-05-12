2020-05-12T12:19:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Тканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в Москве

Лучше всего подойдут одноразовые перчатки из нитрила или хлопка
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Тканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в МосквеТканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С 12 мая этого года из-за эпидемиологической ситуации в российской столице ввели специальный режим, которые обязывает людей носить маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах и на работе. Отмечается, что необходимо ношение сразу двух предметов индивидуальной защиты.

- Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих. Средства индивидуальной защиты являются физическим препятствием для вируса,- объяснил главный внештатный эксперт депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Власти объяснили, какие перчатки лучше выбрать во время пандемии, чтобы наиболее эффективно защититься от заражения. По их словам, кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от вируса, поскольку материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами.

Во время пандемии лучше всего выбрать одноразовые перчатки из нитрила или хлопка. Они обязательно должны плотно прилегать к рукам. Носить одноразовые перчатки следует не более двух часов, а вот тканевые можно носить весь день.

- Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выкинуть. Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов, - порекомендовали специалисты.

В ведомстве напомнили, что детям также необходимо в магазине и общественном транспорте находиться в маске и перчатках - тканевых или нитриловых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олег Николаев взял ситуацию с выплатами врачам и соцработникам на жесткий контроль
В Таиланде хотят ввести въездной COVID-налог для туристов
В Афганистане на похоронах главы полиции произошел взрыв: погибли 15 человек
Про уход Гарри и Меган из королевской семьи снимут фильм
Тканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в Москве
Зараженная коронавирусом министр культуры Ольга Любимова рассказала о своем самочувствии
Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары
Туркомпании попросили разрешить путешествия по России с 1 июня
Врач объяснил, почему курение не "защитит" от коронавируса
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
В Счетной палате спрогнозировали сроки экономического кризиса
Ученые нашли две мутации коронавируса, которые есть только у эстонцев
Курс начальной медпомощи могут ввести в программу вузов России
Боксер Евгений Тищенко прокомментировал результаты своего теста на COVID-19
Коэффициент заразности коронавируса в России третий день держится на отметке 1,4
Россияне стали чаще заключать брачные контракты
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
В России за сутки умерли 107 человек с коронавирусом
Число жертв пожара в хосписе Красногорска увеличилось до 11
Курс рубля на 12 мая 2020 года: доллар вырос до 73,7 рубля, евро – 79,78 рубля
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процента при электронной сделке
В Турции туристов будут тестировать на коронавирус в аэропорту
В ВОЗ опровергли миф о том, что курение защищает от коронавируса
В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1820 человек
Чиновников предлагают штрафовать на 150 тысяч за оскорбления граждан
Рособрнадзор: Сроки проведения ЕГЭ скорректируют на этой неделе
Умер автор мультфильма "Падал прошлогодний снег" Борис Савин