«Их нельзя прощать!»: Соловьев назвал власовцами тех, кто загружал фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка»

Следователи вычислили тех, кто загружал фото нацистов на сайт «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Большинство из них — активисты оппозиционных движений.

Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с «КП» сказал, что виновных жалеть не нужно.

- Ни о каком прощении речь идти не может. Это осознанная позиция. Требовала определенных действий, - поделился Соловьев. - Что воспитывали, то и получили. Еще вопрос к тем, кто их воспитывал. С кем они тусовались. Кто их подбивал к этому в соцсетях. В их сообществах были долгие обсуждения, которые и привели их к этому шагу. Никакого прощения тут быть не может.

Телеведущий уверен, Следственный комитет разберется, была ли их провокация организованной.

- Расследование должно быть очень и очень тщательным, - отметил он. - Это власовцы. Хорошо, эти загружали. А когда Шаведдинов (оппозиционный активист, - ред.) писал про Одессу: «Мимо Дома профсоюзов без коктейлей не хожу». Он не консолидировался с бандеровскими упырями, которые сожгли людей? А Любовь Соболь, которая радовалась тому, что отменила празднование 9 мая в детском сады, это не из той же оперы? Это власовцы.

По данным следователей, у подозреваемых проходят обыски. Их допрашивают и проверяют, в каких соцсетях они состоят.

Напомним, ежегодная акция "Бессмертный полк" в этом году полностью переместилась в онлайн. Люди грузили фотографии своих воевавших родственников на специальный сайт. Таким положением воспользовались злоумышленники. Под видом советских воинов они загрузили фотографии нацистских преступников, в том числе Гитлера и Гиммлера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма, а 16 мая в ведомстве отчитались о поимке подозреваемых.