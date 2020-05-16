2020-05-16T16:06:53+03:00
Общество

«Их нельзя прощать!»: Соловьев назвал власовцами тех, кто загружал фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка»

Телеведущий призвал разобраться, в каких группах состояли провокаторы
Роман ГОЛОВАНОВ
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Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с «КП» сказал, что виновных жалеть не нужноТелеведущий Владимир Соловьев в разговоре с «КП» сказал, что виновных жалеть не нужноФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Следователи вычислили тех, кто загружал фото нацистов на сайт «Бессмертного полка». Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Большинство из них — активисты оппозиционных движений.

Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с «КП» сказал, что виновных жалеть не нужно.

- Ни о каком прощении речь идти не может. Это осознанная позиция. Требовала определенных действий, - поделился Соловьев. - Что воспитывали, то и получили. Еще вопрос к тем, кто их воспитывал. С кем они тусовались. Кто их подбивал к этому в соцсетях. В их сообществах были долгие обсуждения, которые и привели их к этому шагу. Никакого прощения тут быть не может.

Телеведущий уверен, Следственный комитет разберется, была ли их провокация организованной.

- Расследование должно быть очень и очень тщательным, - отметил он. - Это власовцы. Хорошо, эти загружали. А когда Шаведдинов (оппозиционный активист, - ред.) писал про Одессу: «Мимо Дома профсоюзов без коктейлей не хожу». Он не консолидировался с бандеровскими упырями, которые сожгли людей? А Любовь Соболь, которая радовалась тому, что отменила празднование 9 мая в детском сады, это не из той же оперы? Это власовцы.

По данным следователей, у подозреваемых проходят обыски. Их допрашивают и проверяют, в каких соцсетях они состоят.

Напомним, ежегодная акция "Бессмертный полк" в этом году полностью переместилась в онлайн. Люди грузили фотографии своих воевавших родственников на специальный сайт. Таким положением воспользовались злоумышленники. Под видом советских воинов они загрузили фотографии нацистских преступников, в том числе Гитлера и Гиммлера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма, а 16 мая в ведомстве отчитались о поимке подозреваемых.

Оперативное видео: Допросы людей, которые загружали фотографии нацистов на сайт «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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