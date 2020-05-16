2020-05-16T17:33:59+03:00
Экономика

Россия выделила миллиарды на курорты Чечни и Дагестана, но туда почти никто не поехал

По оценкам Счетной палаты, четверть потраченных средств ушли на содержание чиновников
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
10 лет назад чиновники задумали облагородить Кавказ и сделать там что-то в духе дорогого сердцу немногих избранных Куршавеля. Фото: Елена Афонина/ТАСС10 лет назад чиновники задумали облагородить Кавказ и сделать там что-то в духе дорогого сердцу немногих избранных Куршавеля. Фото: Елена Афонина/ТАСС
Изменить размер текста:

МИЛЛИОНЫЕ ЗАРПЛАТЫ, ВЕРТОЛЕТЫ, ОФИС В МОСКВА-СИТИ

Ответ на вопрос, которым задавался классик, «Кому на Руси жить хорошо?», похоже знают в акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа» - это контора со 100-процентным государственным участием. Проверка, проведенная Счетная палатой, показала такое, что в груди невольно вскипает пролетарская ненависть. Правда, аудитор Счетная палаты Светлана Орлова, рассказавшая «КП» о результатах проделанной ее подчиненными работы, выразилась дипломатично:

- Несмотря на отрицательные результаты деятельности, финансовая политика общества не была в полной мере ориентирована на снижение затрат и экономию ресурсов. Мы отметили необоснованно высокий уровень зарплат сотрудников, особенно из числа руководящего состава.

Так, средняя получка гендиректора «КСК» в 2016 году составляла 2,17 млн рублей. Не за год, а за месяц! Столько получают, например, 87 жителей Ивановской области. Или еще аналогия для понимая ситуации. Гендиректор мог каждый месяц покупать на зарплату «Мерседес-Бенц» С-класса. И еще оставалось бы тысяч 100 на еду.

В 2017-м аппетиты руководителя поубавились, а в 2018-м руководство сменилось, бонусы в конце года выплачивать не стали, и цифры получились не такими впечатляющими. Но аудиторы призывают на это внимание не обращать.

Рядовые сотрудники «КСК» тоже не бедствуют. 240 или хотя бы 190, как в последнее время тысяч рублей – неплохая зарплата даже для Москвы.

Да, речь именно о столице. Руководить кавказскими курортами оказалось сподручнее всего из просторного офиса в «Москва-Сити». Не из Нальчика же, или Махачкалы. В 2018 году «КСК» арендовало на 5 лет вперед 2,4 тысячи квадратных метров в одном из небоскребов. За весь срок компания заплатит 391,9 млн рублей. В договоре предусмотрено и удорожание площадей – каждый год они прибавляют в цене 7%.

К услугам сотрудников «КСК» 21 служебный автомобиль и два вертолета Eurocopter. Последние, конечно, очень удобны, когда нужно быстро добраться с одной горнолыжной трассы до другой. Только вот висят они на государственной конторе мертвым грузом: в 2018-м «КСК» потратила на содержание двух вертолетов 20,8 млн рублей, а заработала, сдавая их в аренду, 9,2 млн.

А еще в «КСК» заботятся о сотрудниках и дают беспроцентные займы на улучшение жилищных условий. За год 13 служащих получили в общей сложности 100 млн рублей. Вот он, госкапитализм с человеческим лицом! Только оплачивают ссуды на квартиры почему-то из наших с вами налогов. С 2010 по 2018 год «КСК» получил из бюджета 31,4 млрд рублей, 8,5 из которых пошли на содержание самого общества. В 2019 к этой сумме добавилось еще 5 млрд. То есть каждый четвертый рубль уходил не на строительство объектов, а на содержание чиновников.

ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНЫ НА 8%

Впрочем, давайте уймем желание немедленно кого-то раскулачить и разберемся – может, люди делают благое дело и получаю свои деньги справедливо и заслуженно. Что вообще за зверь такой АО «КСК»?

10 лет назад чиновники задумали облагородить Кавказ и сделать там что-то в духе дорогого сердцу немногих избранных Куршавеля. Горы есть, снег есть, сделать пару подъемников – чем вам не горнолыжный курорт. Эти хлопоты государство взяло на себя. А еще оформило на территории Кавказа 6 особых экономических зон, чтобы привлечь выгодными налоговыми режимами инвесторов. Они, в том числе из местного бизнеса, должны были «нарастить мяска» вокруг горнолыжных трасс: построить гостиницы, открыть рестораны, организовать туристические центры и экскурсионные бюро.

По планам и стратегиям, должно было появиться 6 «туристско-рекреационных комплексов»: Архыз в Карачаево-Черкесии, Ведучи в Чечне, Матлас в Дагестане, Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Каспийский прибрежный кластер в Дагестане и Армхи в Ингушетии.

Но в реальности все оказалось не так благостно.

- Планировалось, что резиденты особых экономических зон создадут к 2018 году более 12 тысяч рабочих мест, а турпоток к 2020 году составит 2 млн человек в год, - рассказала Светлана Орлова. – Но по итогам 2018-го курорты посетили только 683 тысячи человек, а местным бизнесом создано всего 619 рабочих мест.

Горнолыжные трассы привлекли куда меньше инвестиций от региональных предпринимателей, чем ожидалось: всего 8% от заявленного объема. При этом 29 из 33 зарегистрированных резидентов особых экономических зон нарушили свои обязательства. Проще говоря, не вложили столько, сколько обещали. Недостача ощутимая – 21 млрд рублей.

- Главная причина недостижения запланированных показателей – представители регионального бизнеса не всегда готовы инвестировать в проекты туркластера, - сказала «КП» аудитор Светлана Орлова, которая руководила проверкой. – Хотя рост турпотока есть, но он не стал сверхприбыльным и привлекательным. Итоги 2019-го подводятся сейчас в мае, посмотрим, как изменятся показатели. По оперативным данным, горнолыжные курорты посетило 813 тысяч туристов, создано 770 рабочих мест.

Да и к работе «КСК» по строительству трасс у ревизоров оказалось немало вопросов. Одни и те же объекты финансировались год за годом, сроки срывались и переносились, стоимость строек росла.

Справедливости ради отметим, что до 2016 года «КСК» неплохо зарабатывал. Но тут крылья компании подрубил федеральный центр.

«Средства федерального бюджета, внесенные в уставный капитал АО «КСК», направлялись на создание туристического кластера без конкретизации из целевого назначения и могли размещаться на депозитных счетах. Это позволяло получать Обществу значительные объемы дополнительного дохода» - говорится в отчете Счетной палаты.

То есть, получив из бюджета деньги, эффективные менеджеры не спешили строить подъемники или выдавать льготные займы под строительство гостиниц и ресторанов. Деньги клались на счета в банках, чтобы получить прибыль. Пока наверху не догадались, такая немудреная схема принесла «КСК» больше 5 млрд рублей. Еще более красноречивые цифры: в 2016 году доходы от продажи ски-пасс в отчетности компании составляли всего 19%, а в 2018, когда деньги выдавались под конкретные проекты, а не под «пусть они на счету в банке полежат», уже 52%.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как повлияет на туризм эпидемия коронавируса?

- С одной стороны, есть большие перспективы роста посещаемости курортов кавказских Минеральных вод, где можно будет реабилитировать пострадавших от коронавируса и поднять их иммунитет, - сказала «КП» Светлана Орлова. – С другой стороны, именно туристическая отрасль наиболее серьезно пострадала от пандемии, и с учетом сезонного фактора работы курортов, понесенные ими потери могут быть невосполнимыми. Так, с 7 апреля досрочно закрыли сезон Архыз, Ведучи, Эльбрус, средства за проданные после этой даты ски-пасс, они будут возвращать. К тому же на посещаемости курортов несомненно скажется падение доходов россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три миллиарда долларов в год: почему Россия теряет деньги на визах для туристов

Мы со скрипом пускаем к себе людей, готовых дарить нам деньги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Жители Германии устроили акции протеста против карантина по коронавирусу
Прирост сбережений россиян упал почти на 14%
Правительство объяснило, как будут рассчитывать доплаты врачам за борьбу с коронавирусом
Эксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаях
Минтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осени
СК проверяет невыплаты компенсаций врачам за борьбу с коронавирусом
Разместивший фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" раскаялся в содеянном
Глава Минтраса: "Если соблюдать социальную дистанцию в самолетах, билет будет стоить 70 тысяч рублей"
Умер Роман Абжелилов, врач баскетбольного клуба ЦСКА
Модель вышла замуж за парня, которого мама звала принцем, но оказалось, что это не лесть, а реальный титул
Полиция съезжается к Лувру: в Париже должна пройти первая после карантина акция «желтых жилетов»
Эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавируса
«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошах
В СКР навали причастных к реабилитации нацизма в ходе шествия «Бессмертного полка»