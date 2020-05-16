Россия выделила миллиарды на курорты Чечни и Дагестана, но туда почти никто не поехал

МИЛЛИОНЫЕ ЗАРПЛАТЫ, ВЕРТОЛЕТЫ, ОФИС В МОСКВА-СИТИ

Ответ на вопрос, которым задавался классик, «Кому на Руси жить хорошо?», похоже знают в акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа» - это контора со 100-процентным государственным участием. Проверка, проведенная Счетная палатой, показала такое, что в груди невольно вскипает пролетарская ненависть. Правда, аудитор Счетная палаты Светлана Орлова, рассказавшая «КП» о результатах проделанной ее подчиненными работы, выразилась дипломатично:

- Несмотря на отрицательные результаты деятельности, финансовая политика общества не была в полной мере ориентирована на снижение затрат и экономию ресурсов. Мы отметили необоснованно высокий уровень зарплат сотрудников, особенно из числа руководящего состава.

Так, средняя получка гендиректора «КСК» в 2016 году составляла 2,17 млн рублей. Не за год, а за месяц! Столько получают, например, 87 жителей Ивановской области. Или еще аналогия для понимая ситуации. Гендиректор мог каждый месяц покупать на зарплату «Мерседес-Бенц» С-класса. И еще оставалось бы тысяч 100 на еду.

В 2017-м аппетиты руководителя поубавились, а в 2018-м руководство сменилось, бонусы в конце года выплачивать не стали, и цифры получились не такими впечатляющими. Но аудиторы призывают на это внимание не обращать.

Рядовые сотрудники «КСК» тоже не бедствуют. 240 или хотя бы 190, как в последнее время тысяч рублей – неплохая зарплата даже для Москвы.

Да, речь именно о столице. Руководить кавказскими курортами оказалось сподручнее всего из просторного офиса в «Москва-Сити». Не из Нальчика же, или Махачкалы. В 2018 году «КСК» арендовало на 5 лет вперед 2,4 тысячи квадратных метров в одном из небоскребов. За весь срок компания заплатит 391,9 млн рублей. В договоре предусмотрено и удорожание площадей – каждый год они прибавляют в цене 7%.

К услугам сотрудников «КСК» 21 служебный автомобиль и два вертолета Eurocopter. Последние, конечно, очень удобны, когда нужно быстро добраться с одной горнолыжной трассы до другой. Только вот висят они на государственной конторе мертвым грузом: в 2018-м «КСК» потратила на содержание двух вертолетов 20,8 млн рублей, а заработала, сдавая их в аренду, 9,2 млн.

А еще в «КСК» заботятся о сотрудниках и дают беспроцентные займы на улучшение жилищных условий. За год 13 служащих получили в общей сложности 100 млн рублей. Вот он, госкапитализм с человеческим лицом! Только оплачивают ссуды на квартиры почему-то из наших с вами налогов. С 2010 по 2018 год «КСК» получил из бюджета 31,4 млрд рублей, 8,5 из которых пошли на содержание самого общества. В 2019 к этой сумме добавилось еще 5 млрд. То есть каждый четвертый рубль уходил не на строительство объектов, а на содержание чиновников.

ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНЫ НА 8%

Впрочем, давайте уймем желание немедленно кого-то раскулачить и разберемся – может, люди делают благое дело и получаю свои деньги справедливо и заслуженно. Что вообще за зверь такой АО «КСК»?

10 лет назад чиновники задумали облагородить Кавказ и сделать там что-то в духе дорогого сердцу немногих избранных Куршавеля. Горы есть, снег есть, сделать пару подъемников – чем вам не горнолыжный курорт. Эти хлопоты государство взяло на себя. А еще оформило на территории Кавказа 6 особых экономических зон, чтобы привлечь выгодными налоговыми режимами инвесторов. Они, в том числе из местного бизнеса, должны были «нарастить мяска» вокруг горнолыжных трасс: построить гостиницы, открыть рестораны, организовать туристические центры и экскурсионные бюро.

По планам и стратегиям, должно было появиться 6 «туристско-рекреационных комплексов»: Архыз в Карачаево-Черкесии, Ведучи в Чечне, Матлас в Дагестане, Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Каспийский прибрежный кластер в Дагестане и Армхи в Ингушетии.

Но в реальности все оказалось не так благостно.

- Планировалось, что резиденты особых экономических зон создадут к 2018 году более 12 тысяч рабочих мест, а турпоток к 2020 году составит 2 млн человек в год, - рассказала Светлана Орлова. – Но по итогам 2018-го курорты посетили только 683 тысячи человек, а местным бизнесом создано всего 619 рабочих мест.

Горнолыжные трассы привлекли куда меньше инвестиций от региональных предпринимателей, чем ожидалось: всего 8% от заявленного объема. При этом 29 из 33 зарегистрированных резидентов особых экономических зон нарушили свои обязательства. Проще говоря, не вложили столько, сколько обещали. Недостача ощутимая – 21 млрд рублей.

- Главная причина недостижения запланированных показателей – представители регионального бизнеса не всегда готовы инвестировать в проекты туркластера, - сказала «КП» аудитор Светлана Орлова, которая руководила проверкой. – Хотя рост турпотока есть, но он не стал сверхприбыльным и привлекательным. Итоги 2019-го подводятся сейчас в мае, посмотрим, как изменятся показатели. По оперативным данным, горнолыжные курорты посетило 813 тысяч туристов, создано 770 рабочих мест.

Да и к работе «КСК» по строительству трасс у ревизоров оказалось немало вопросов. Одни и те же объекты финансировались год за годом, сроки срывались и переносились, стоимость строек росла.

Справедливости ради отметим, что до 2016 года «КСК» неплохо зарабатывал. Но тут крылья компании подрубил федеральный центр.

«Средства федерального бюджета, внесенные в уставный капитал АО «КСК», направлялись на создание туристического кластера без конкретизации из целевого назначения и могли размещаться на депозитных счетах. Это позволяло получать Обществу значительные объемы дополнительного дохода» - говорится в отчете Счетной палаты.

То есть, получив из бюджета деньги, эффективные менеджеры не спешили строить подъемники или выдавать льготные займы под строительство гостиниц и ресторанов. Деньги клались на счета в банках, чтобы получить прибыль. Пока наверху не догадались, такая немудреная схема принесла «КСК» больше 5 млрд рублей. Еще более красноречивые цифры: в 2016 году доходы от продажи ски-пасс в отчетности компании составляли всего 19%, а в 2018, когда деньги выдавались под конкретные проекты, а не под «пусть они на счету в банке полежат», уже 52%.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как повлияет на туризм эпидемия коронавируса?

- С одной стороны, есть большие перспективы роста посещаемости курортов кавказских Минеральных вод, где можно будет реабилитировать пострадавших от коронавируса и поднять их иммунитет, - сказала «КП» Светлана Орлова. – С другой стороны, именно туристическая отрасль наиболее серьезно пострадала от пандемии, и с учетом сезонного фактора работы курортов, понесенные ими потери могут быть невосполнимыми. Так, с 7 апреля досрочно закрыли сезон Архыз, Ведучи, Эльбрус, средства за проданные после этой даты ски-пасс, они будут возвращать. К тому же на посещаемости курортов несомненно скажется падение доходов россиян.

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