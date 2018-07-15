Три миллиарда долларов в год: почему Россия теряет деньги на визах для туристов

СЕГОДНЯ 20:00 2018-07-15T20:03:41+03:00

В конце 2013 года Москва и Сеул взаимно отменили визы. Турпоток из Южной Кореи с тех пор вырос примерно в 5 раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Мундиаль закончился, и главной сенсацией стало даже не выступление российской сборной и не флаг страны-победителя. А число иностранцев, разделивших футбольный праздник на наших улицах. За один месяц свои сбережения в карманах наших отельеров, рестораторов и самых честных на свете московских таксистов оставили свыше двух миллионов интуристов! Вот только стало возможным всё это потому, что болельщиков пускали в самую большую страну на земле без визы. А среднему европейцу для приезда в Россию по-прежнему нужно пройти пару кругов бюрократического ада. Так почему же мы до сих пор не сняли барьеры для туристов из развитых стран — и сколько «на пустом месте» можно заработать после отмены виз?

И ДОХОД, И ВЛИЯНИЕ

— Позвали меня весной на Ялтинский экономический форум — санкционную блокаду Крыма прорывать. А приглашение на визу прислали в последний момент, за день до отлета. Ну что ж, иду в посольство России на Беренштрассе, подаю документы после часа в очереди. Это ещё немного — некоторые мои знакомые и по два-три часа выстаивали. Хорошо хоть, Ялтинский форум считается госпроектом, визу мне сделали бесплатно. Так бы за срочность пришлось 130 евро отдать. А обычную турвизу ваше консульство делает за две недели и 60 евро. На человека. Но в отпуск же обычно целой семьей ездят. Значит, умножай на три-четыре…

О проблемах «руссо-интуристо» мне рассказывает депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн из движения «Альтернатива для Германии» (АдГ). Это такие немецкие «ватники», выступают против санкций и за дружбу с Москвой. Пока выходит не ахти, парламентского большинства у АдГ нет. Однако Гуннар вместе с однопартийцами колесит по Руси-матушке от Калуги до Симферополя. А вернувшись домой, делится впечатлениями: все крики западных СМИ про «оккупированный Крым» — враки.

— Каждый зарубежный турист не только приносит деньги, но и превращается в «рекламного агента» России в своей стране, — говорит «Комсомолке» зам. секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. — Вам, наверное, кажется, будто в эпоху интернета и соцсетей иностранцы нашу страну хорошо знают. Но это не так. Многие до сих пор живут стереотипами «холодной войны». Которые может сломать только личный опыт.

ТУРПОТОК В РФ… ПАДАЕТ!

— У нас в Якутии потенциал колоссальный. Полюс холода, Ленские столбы, Музей мамонта. Доходы региона от турпотока за последние десять лет возросли в три раза, до полутора миллиардов рублей в год, — подсчитывает доцент Северо-Восточного федерального университета, кандидат политических наук Дарьяна Максимова. — В 2016 году республику посетило 178 тысяч туристов, но 20% больше, чем в предыдущем. (А тур может стоить и 50, и 100 тысяч рублей.) Однако иностранцев среди этого потока — лишь около пяти процентов. Хотя тратить они готовы куда больше, чем россияне. Конечно, барьером становится дороговизна авиабилетов, слабый сервис… но и «визовый вопрос» — тоже.

Болельщиков пускали в Россию без визы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В целом же по стране «импортный» турпоток… стагнирует. 2015 год: Россию посетили 26,85 миллионов зарубежных туристов. 2016-й: 24,57 миллиона. 2017-й: 24,39 миллиона. Цифры, если что — из ежегодных отчётов с сайта профильного федерального агентства, Ростуризма. И они, как видите, уверенно падают! Сопоставимы с количеством туристов в крошечном Гонконге — 25,7 миллионов.

Да, в текущем сезоне, наверное, за счёт мундиаля наметится рост. Однако в ближайшие годы сравнимых по массовости событий не предвидится. Вдобавок, интурист нынче разборчивый, привередливый, отель ему подавай — мирового уровня, сервис — соответствующий, да чтоб на родном языке. И всё это требует огромных инвестиций, многолетних вложений в инфраструктуру и персонал… с неясным итогом. Вот и выходит: отрасль упёрлась в «стратегический тупик». Чтобы выйти на новые горизонты, нужны затраты, сравнимые с той же Олимпиадой (после которой на Красной Поляне, напомним, появился первоклассный всесезонный курорт). Где ж этакие деньги взять?

…Однако есть в табличках со статистикой и радостная графа. В 2013 году к нам с туристическими целями въехало около 50 тысяч граждан Южной Кореи. В 2014-м — 114 тысяч. В 2017 году — уже 254 тысячи! По темпам прироста национального турпотока в Россию — Страна утренней свежести на первом месте. С чего бы?

Секрет незамысловат: в конце 2013 года Москва и Сеул взаимно отменили визы. И пошло-поехало. И также и поплыло: из-за роста турпотока в прошлом году между южнокорейскими портами и Владивостоком ввели новую паромную линию.

НЕМЦЫ ХОТЯТ НЕ В АНТАЛИЮ, А В АЛУШТУ!

Ну ладно, то всё-таки Корея, и в общем турпотоке её даже возросшая доля — всё равно с гулькин нос. А есть ли «тяга в Россию» у жителей других развитых стран?

— В самолёте на Симферополь регулярно вижу китайцев и англоговорящих. Многие иностранцы в этом году специально направляются в Крым, чтобы проехать по недавно открытому мосту через Керченский пролив, — сообщает «Комсомолке» председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко. — А наша Евпатория всего два месяца назад подписала соглашение о побратимстве с французскими городом Мариньян. Его мэр прямо сказал: «Меня избрали граждане, и они хотят развивать связи с Крымом». Так что интерес к полуострову за рубежом огромный. Думаю, никакого вреда от либерализации виз для иностранных туристов не будет.

Многие иностранцы в этом году специально направляются в Крым, чтобы проехать по недавно открытому мосту через Керченский проливФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

— Когда-то всё побережье Ближнего Востока, от Туниса до Египта и Турции, было любимым местом отдыха немецких пенсионеров. Туры дешёвые, сервис на уровне, визы не нужны. Но последние годы ИГИЛ (запрещённая экстремистская организация — Ред.) регулярно устраивает в регионе теракты. Многие мои соотечественники хотели бы отдыхать на приморских курортах России: в Калининградской области или в Крыму. Это ближе и географически, и культурно, нежели Ближний Восток, — продолжает Гуннар Линдеманн. — Но «визовый барьер», конечно, их смущает.

БОИМСЯ… НЕДОСТАТОЧНОЙ ЖЁСТКОСТИ

Блогер и историк железных дорог Сергей Сигачёв встретил начало ЧМ по футболу в любимом месте — на «чугунке». Изучал новые вагоны скоростного состава «Аллегро». Этот «поезд-пуля» четырежды в день курсирует между Санкт-Петербургом и столицей Финляндии. Пограничники проверяют документы прямо в пути, маршрутное время — всего 3,5 часа. Против шести часов у предыдущих, нескоростных поездов. А теперь между двумя странами стал возможен даже «круиз выходного дня»: утром — туда, вечером — обратно. С момента запуска в 2010 году «Аллегро» перевёз уже 2,5 миллиона человек. (То есть развитие туризма нельзя, конечно, связывать только с отменой виз: важно, как в этом случае, и удобное транспортное сообщение… но и визы — тоже.)

— Накануне чемпионата поезд из Хельсинки в Петербург был забит под завязку, явно больше половины — с FanID (удостоверением болельщика) на груди, — вспоминает Сигачёв. — Побеседовал с ними вагоне-буфете: очень многим на «ногомяч» абсолютно плевать, даже не знают, кто с кем в ближайшем матче играет. Зато без визы махнуть в Питер, а оттуда по России — настоящая радость (для болельщиков поездки между городами чемпионата бесплатны — прим. ред.)

— Заметьте: к нам ехали не просто туристы, а футбольные фанаты. Весьма специфические ребята, кое-кто заряжен похулиганить. Но за весь чемпионат — ни одного эксцесса. Значит, сам по себе безвизовый въезд к особым проблемам, например, всплеску преступности, не привёл, — констатирует Владислав Гриб (который, помимо Общественной палаты РФ, состоит также в Общественном совете при ФСБ).

Так почему же, при всех видимых преимуществах, мы до сих пор не либерализовали визовый режим (подчёркиваем: не для всех подряд, а только для туристов из развитых стран)?

— Страна до сих пор в плену советского мышления: «никогда не разговаривайте с неизвестными», «любой иностранец — потенциальный шпион», — объясняет директор Института актуальной экономики Никита Исаев. — Понятно также, что при нынешнем противостоянии с Западом отмена виз может быть только односторонней: в России — для европейских и американских туристов, но не наоборот. Поэтому, думаю, мы и боимся «потерять лицо»: дескать, как же можно рассказывать, что «кругом враги», одновременно снимая засов с ворот?.. К тому же, помимо Москвы и Петербурга, городская среда и уровень туристического сервиса даже во многих местах Золотого кольца оставляет желать лучшего. Что уж говорить о менее раскрученных направлениях?

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев

И всё-таки либерализация интуризма в Россию потихоньку идёт. Ещё в начале нулевых мы разрешили безвизовый 72-часовый въезд для иностранных пассажиров круизных лайнеров (что подхлестнуло турпоток в Петербург).

В 2008 году первой из развитых стран для нас устранил визы Израиль (конечно, на принципе взаимности, иначе это был бы уже не Израиль).

В том же году Россия отменила визы для «неграждан» прибалтийских стран (так именуют русских, которые приехали в три республики в советский период и остались там после провозглашения независимости — сейчас таковых около 250 тысяч). Да, изначально речь шла не о туризме, а о сохранении связей с соотечественниками, но их поездки в Большую Россию это подстегнуло. Некоторые даже отказались от мысли получать статус гражданина (для чего нужно, например, сдать экзамен на знание «титульного языка»): ведь с таким паспортом их в Россию уже не пустят.

Наконец, в середине июля сего года глава Ростуризма Олег Сафонов в беседе с журналистами допустил переход на более прогрессивную систему — выдачу виз в электронном виде (оперативный ответ на пресс-письмо «Комсомолки» с просьбой дать дополнительную информацию ведомство не предоставило).

— Когда гражданин ФРГ хочет поехать в Америку, достаточно заполнить онлайн-анкету на сайте посольства США, предупреждая о въезде, — рассказывает русская немка, жительница Берлина Ольга Витлиф. — Многие «руссланддойче» и хотели бы поддерживать связи с домом, но с нынешними правилами въезда в Россию это не так просто. (Например, если человек 20-25 лет назад репатриировался в Германию, то дети у него родились уже здесь, паспорта РФ и возможности въезжать на старую родину у них нет).

В итоге «проблему штампика» немцы-русофилы решают за 300 евро. Столько нужно заплатить мутной полулегальной фирме-посреднику, которая выправит все документы и поможет получить годовую многократную визу в РФ. Дорого? Зато без очередей в консульстве… которые мы сами же создаём.

ПРИБЫЛЬ ВМЕСТО ЭМОЦИЙ

Блогер и путешественник Александр Лапшин посетил 136 стран. И нигде не видел, чтобы после снятия барьеров для богатых туристов кто-нибудь пострадал:

— В случае России — резко возрастет приграничный туризм из Норвегии, Финляндии, Польши, Прибалтики. Хотя бы потому, что цены на многие товары (например, бензин или алкоголь) здесь ниже, чем в соседних странах. Что увеличит инвестиции в соответствующие регионы, — говорит «Комсомолке» Лапшин. — Взгляните на Турцию. У неё безвизовый режим почти со 100 странами мира, хотя сами граждане Турции визовы в ЕС. То же самое — Мексика: зарабатывает миллиарды на путешественниках из США, хотя собственно мексиканцы визовы в Америку. Ну и Таиланд, Черногория, Албания, Египет, Марокко, Тунис, Индию, Китай… Все они облегчили визовый режим в одностороннем порядке.

Блогер и путешественник Александр Лапшин посетил 136 стран. Фото: blog21.livejournal.com

В доводы про опасность «потери лица перед Западом» или «роста преступности» эксперт не верит:

— Такие утверждения основаны лишь на эмоциях, но, рассуждая о потенциальных экономических выгодах, надо мыслить здраво. Безвизовый режим не означает автоматически открытых границ: если данные определенного гражданина значатся в пограничной системе как «не вызывающие доверия» — ему будет во въезде отказано. Власти Великобритании достаточно легко запрещают въезд даже безвизовым к ним американцам, канадцам, израильтянам и многим другим, если считают, что «турист» не соответствует критериям безопасности, — уверен Лапшин.

ПРИБЫЛЬ НА ГОЛОМ МЕСТЕ

В лучшие годы поступления той же Турции от туриндустрии составляли 10-12% национального ВВП.

В России этот показатель куда ниже: 3,5%. Общей объём нашей экономики — $1,7 триллиона (строго говоря, методик оценки ВВП много, но мы будем специально пользоваться наиболее «пессимистичной»). Поучается, весь туризм в ней занимает примерно $60 миллиардов. Внутренний и въездной приносят примерно поровну. То есть вклад интуристов — $30 миллиардов.

А теперь представим, что в случае отмены виз въездной турпоток увеличится хотя бы на 10% (на самом деле, скорее всего, даже больше — но опять-таки, будем держаться консервативных оценок). Выходит, в первый же год можно получить доход не менее трёх миллиардов долларов. Одним росчерком пера, на пустом месте. И мешает этому лишь «какбычегоневышлизм» некоторых бюрократов.

P.S. В субботу, 14 июля, стало известно, что на торжественном концерте в Большом театре в честь завершения мундиаля Президент России Владимир Путин заявил:

— Чемпионат мира заканчивается, но мы продумаем для туристов максимально комфортный визовый режим, чтобы они снова могли приехать в Россию.