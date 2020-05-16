Немецкая машина завелась: «Боруссия» разгромила «Шальке 04» со счетом 4:0

Футбол возвращается. Первыми в субботу, 16 мая, на стадионы Германии вышли клубы Бундеслиги. Особое внимание всех болельщиков Европы, да и всего мира, привлекало Рурское дерби. «Боруссия» в Дортмунде принимала своих соседей из Гельзенкирхена - «Шальке 04». Старейший спор сталеваров и шахтеров, которые болели за эти команды, когда еще в Рурском угольном бассейне был уголь.

Немецкие газеты накануне этого исторического матча, впрочем, больше рассуждали не об истории, а о том, как играть в футбол без эмоций. Во-первых, в чемпионате введено множество ограничений в общении футболистов друг с другом. Но как праздновать гол, не обнимая товарищей по команде, или просто сохранять безопасное расстояние в этом контактном виде спорта?

Но главное, откуда брать эмоции без болельщиков? Тем более, что стадион в Дортмунде самый большой в Германии и он будет давить своими пустыми 90-тысячными трибунами. Всего же, по новым правилам Бундеслиги, на арене могут присутствовать не более 322 человек. Педантичные немцы подсчитали, сколько футболистов, тренеров и обслуживающего персонала может быть на стадионе. Вплоть до мальчиков подающих мячей и нескольких журналистов. И ни человеком больше.

- Ситуация является серьезной проблемой для всех тренеров, всех команд, - говорил перед матчем главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр. - Это будет очень странно, когда играешь в пас или стреляешь в ворота – и никто не реагирует.

При этом все отмечали, что последние дни головы футболистов были забиты не тактическими схемами и тренировочным процессом, а выполнением всех правил гигиены. Для того, чтобы им поскорее выйти из этого состояния в команды были привлечены психологи.

Подстегивала хозяев в этом дерби, пожалуй, лишь положение в турнирной таблице. «Боруссия» идет на втором месте, отставая от «Баварии» на 4 очка, и ей надо побеждать.

Первый тайм

Футболисты выходят на поле, соблюдая расстояние. Никаких рукопожатий. Крупным планом показывают новую звезду «Боруссии» Эрлинга Холанна, на которого уже положил глаз мадридский «Реал». Стартовый свисток и гулкое эхо отдельных голосов. Первая опасная атака и Холлан чуть не успевает проткнуть мяч.

Очередная атака с участием норвежца, мяч кажется попадает защитнику в руку. Судья берет видеоповтор. Нет это не пенальти – довольно быстро подсказывает арбитру невидимая бригада.

Игра постепенно разогревается, все больше контактов на поле. Но атаки разваливаются, неточные пасы, мяч часто переходит от одной команды к другой. После двухмесячного перерыва игровую форму набрать не просто.

На 26-й минуте опасный момент у ворот хозяев. Но теперь уж игроку «Шальке» немного не хватает.

А вскоре ответная атака «Боруссии» и Холлан с отличной фланговой передачи забивает первый послекоронавирусный гол. Отбегает в сторону и пританцовывает у углового флажка. Партнеры подтанцовывают на приличном расстоянии друг от друга.

45-я минута и картина повторяется – футболисты «Боруссии» празднуют второй мяч на гигиенической дистанции.

Второй тайм

«Шальке» меняет двух игроков и с первых же секунд лезет вперед. Но уже на 49-й минуте напарывается на контратаку хозяев. Холлан вырывает мяч в центре и проталкивает его вперед. Торган Азар расстреливает вратаря – 3:0. Похоже, судьба матча предрешена.

А там и очередная атака черно-желтых. Рафаэл Геррейру, получая ответный пас от Холлана, забивает свой второй мяч в матче – 4:0. Игроки уже не выдерживают расстояния подбегают к Герейру и толкают его локти своими локтями. Любопытное зрелище.

Финальный свисток. Помощники Фавра тоже поздравляют главного тренера локтями. Он, кстати, единственный, кто был у тренерской скамеечки без маски.

И теперь уже все думают о матче года. Через один тур, 26 мая, «Боруссия» на этом же стадионе принимает «Баварию». Это будет фактически битва за чемпионство. Дортмундцы, как мы сегодня убедились, в полном порядке. Баварская машина выезжает завтра. На пути у нее самый бедный клуб Бундеслиги– «Унион». Отличный вариант, чтобы набрать форму. А тем временем третий конкурент на золото РБ "Лейпциг" теряет очки.

Чемпионат Германии. 26-й тур

РБ «Лейпциг» - Фрайбург – 1:1

Хоффенхайм – Герта – 0:3

Фортуна – Падерборн – 0:0

Аугсбург – Вольфсбург – 1:2