2020-05-16T21:03:20+03:00
Звезды

Финал Евровидения-2020 - шоу «Европа зажигает», 16 мая: прямая онлайн-трансляция

Специальный онлайн-концерт участников Евровидения состоится 16 мая 2020 года [видеотрансляция с 22.00]
Ксения АНУФРИЕВА
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Что-то особенное для сегодняшнего выступления подготовила и российская рейв-группа Little Big. Фото: Михаил Терещенко/ТАССЧто-то особенное для сегодняшнего выступления подготовила и российская рейв-группа Little Big. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Сегодня, 16 мая 2020 года, пройдет финальный специальный концерт ежегодного песенного конкурса Евровидение. Шоу пройдет в 22:00 по московскому времени под ярких девизом «Европа зажигает свет» и будет длиться около двух часов.

Зрители смогут услышать композиции легендарных исполнителей разных лет и, конечно же, конкурсантов этого года. В мероприятии примут участие артисты из 41 страны — они представят композиции, с которыми планировали ехать на конкурс в Роттердам.

В конце конкурса все участники вместе исполнят песню «Love Shine a Light», с которой в 1997 году победила группа «Katrina and the Waves». Что-то особенное для сегодняшнего выступления подготовила и российская рейв-группа Little Big.

На прошлых концертах «Евровидения-2020» 12 и 14 мая показали клипы его участников, а после музыканты исполнили свои песни в необычном жанре. Так, Little Big представила Uno в акустическом варианте: Илья Прусикин играл на гитаре, а Софья Таюрская — на синтезаторе.

Главное музыкальное событие этой весны состоится в уникальном онлайн-формате 16 мая примерно в 22:00 по московскому времени. Смотрите прямую онлайн-трансляцию шоу «Европа зажигает свет» на сайте kp.ru.

Евровидение 2020 16 мая: прямая видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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