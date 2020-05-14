Евровидение 14 мая 2020: прямая онлайн-трансляция концерта

Из-за эпидемиологической ситуации в мире ежегодный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году состоится в формате онлайн-концертов. Первая часть из них уже прошла 12 мая, а вторая состоится в четверг, 14 мая, вечером.

Евровидение 2020: онлайн-концерт. Часть вторая.

Во вторник зрители услышали композицию певца из Нидерландов Жангю Макроя, песню "Uno" российской рейв-группы Little big и конкурсные песни музыкантов из Германии, Италии и некоторых других государств.

Во втором полуфинале в четверг можно будет послушать песни представителей Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Грузии, Греции, Исландии, Латвии, Молдовы, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии, Франции, Великобритании и других стран. Трансляция выступления начнется сегодня в 22:00 по московском времени на официальном YouTube-канале Евровидения.

Организаторы «Евровидения-2020» заявили, что во время перерывов между выступлениями групп зрителей удивят захватывающими сюрпризами и интересными развлечениями.

Также 16 мая, в субботу, состоится специальное шоу «Евровидение: Европа зажигает свет», в рамках которого зрители и ведущие смогут поддержать участников песенного конкурса, которые не смогли представить свою страну в Роттердаме.