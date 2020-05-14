2020-05-14T13:57:53+03:00
Звезды

Евровидение 14 мая 2020: прямая онлайн-трансляция концерта

Второй онлайн-концерт участников Евровидения состоится 14 мая 2020 года [видеотрансляция с 22.00]
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Евровидение 14 мая 2020: прямая онлайн-трансляция концертаЕвровидение 14 мая 2020: прямая онлайн-трансляция концертаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Из-за эпидемиологической ситуации в мире ежегодный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году состоится в формате онлайн-концертов. Первая часть из них уже прошла 12 мая, а вторая состоится в четверг, 14 мая, вечером.

Евровидение 2020: онлайн-концерт. Часть вторая.

Во вторник зрители услышали композицию певца из Нидерландов Жангю Макроя, песню "Uno" российской рейв-группы Little big и конкурсные песни музыкантов из Германии, Италии и некоторых других государств.

Во втором полуфинале в четверг можно будет послушать песни представителей Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Грузии, Греции, Исландии, Латвии, Молдовы, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии, Франции, Великобритании и других стран. Трансляция выступления начнется сегодня в 22:00 по московском времени на официальном YouTube-канале Евровидения.

Организаторы «Евровидения-2020» заявили, что во время перерывов между выступлениями групп зрителей удивят захватывающими сюрпризами и интересными развлечениями.

Также 16 мая, в субботу, состоится специальное шоу «Евровидение: Европа зажигает свет», в рамках которого зрители и ведущие смогут поддержать участников песенного конкурса, которые не смогли представить свою страну в Роттердаме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом
Ученые из России и Италии работают над совместным проектом по лечению от коронавируса с помощью плазмы крови
Испытания российской вакцины от коронавируса в "Векторе" завершатся в июне
Эксперт рассказал, как купить правильную медицинскую маску
Ямбург рассказал, готовы ли школы к перенесенному ЕГЭ
Глава НАТО обвинил Россию и Китай в стремлении получить влияние на ЕС в условиях пандемии коронавируса
Минобрнауки готовит сценарий приёмной кампании, если ЕГЭ перенесут на август
Путин призвал не забывать о стратегических задачах во время пандемии
Росавиация предложила три этапа снятия ограничений в самолетах
В Европе выросло число магазинных краж из-за грузинских воров в законе
Пожар в доме на Фрунзенской набережной: Один человек погиб, полыхает несколько балконов
Следователи ужесточили обвинение бизнесмену Бойко-Великому
Эксперт заявил, что вакцину от COVID-19 могут одобрить через год
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Кассирша на вокзале умерла из-за плевка заражённого коронавирусом
Эксперт рассказал, как будут проходить внутренние экзамены в вузы в 2020 году
В небе над США появилась надпись "Мой руки" на русском языке
В Японии отменили режим ЧС по коронавирусу на большей части страны
В Минздраве сравнили коронавирус с радиацией
Исчезли романы на стороне - рухнул брак: Эксперт объяснил ожидаемый рост числа разводов из-за самоизоляции
Россияне впервые стали пить кофе больше, чем чай
В России предсказали рост разводов: как сохранить семью
В Италии заметили всплеск воспалений из-за коронавируса у детей
Из-за пандемии коронавируса россиянки станут чаще рожать дома