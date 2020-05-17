Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире Радио "КП": Прямая видеотрансляция
17 мая в 11:03 в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" (97,2 fm в Москве) в программе "Родительский вопрос" выступит министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
Глава ведомства подведет итоги нынешнего не самого обычного учебного года в связи с ситуацией из-за коронавируса. Также в Фальков расскажет о том, как будут организованы выпускные экзамены у студентов в период пандемии, да, собственно, и сам выпускной праздник. Процесс вступительных испытаний для абитуриентов тоже значит многое, выпускники старших классов смогут узнать о сроках подачи документов в вузы.
В студии обсудят, как вузы могут помочь своим студентам с работой на лето и какова будет стоимость платного обучения в следующем учебном году. А также о том, как будет выполняться поручение президента об увеличении числа бюджетных мест в региональных вузах.
Министр Фальков об учебе на удаленке.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в прямом эфире программы Родительский вопрос на Радио КП обсудит выпускные экзамены, поступление в вузы и стоимость обучения в 2020 году
ИСТОЧНИК KP.RU
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