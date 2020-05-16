2020-05-16T10:44:20+03:00
Общество

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков – в прямом эфире на Радио «КП»

Глава ведомства станет гостем программы «Родительский вопрос». Обсудим выпускные экзамены, поступление в вузы и стоимость обучения в 2020 году
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Глава ведомства станет гостем программы «Родительский вопрос».Глава ведомства станет гостем программы «Родительский вопрос».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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17 мая в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «КП» (97,2 fm в Москве) в 11.03 по московскому времени министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подведет итоги нынешнего не самого обычного учебного года.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр науки и высшего образования РФ Валерий ФальковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обсудим и то, как будут организованы выпускные экзамены у студентов в период пандемии, да, собственно, и сам выпускной праздник. Как вузы могут помочь своим студентам с работой на лето? Какова будет стоимость обучения для платных студентов в следующем учебном году? В каких региональных вузах планируется увеличение бюджетных мест – по этому поводу было поручение Президента.

Как говорится, подключайтесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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