Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков – в прямом эфире на Радио «КП»

17 мая в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «КП» (97,2 fm в Москве) в 11.03 по московскому времени министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подведет итоги нынешнего не самого обычного учебного года.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий ФальковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обсудим и то, как будут организованы выпускные экзамены у студентов в период пандемии, да, собственно, и сам выпускной праздник. Как вузы могут помочь своим студентам с работой на лето? Какова будет стоимость обучения для платных студентов в следующем учебном году? В каких региональных вузах планируется увеличение бюджетных мест – по этому поводу было поручение Президента.

Как говорится, подключайтесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпускные в школах в Москве: вечеринка в Zoom и онлайн-квизы

Минпросвещения рекомендовало провести выпускные вечера в 2020 году в режиме онлайн. Однако, в каком формате будут проходить балы в школах и когда они состоятся, решат власти Москвы (подробности)

Российские школы после открытия будут работать по-новому: для каждого класса должны составить свой график

Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию для учебных заведений пересмотреть время начала уроков, чтобы избежать скопления учащихся в вестибюлях и на переменах (подробности)