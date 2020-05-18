Прения приятных дам, грядущие дебаты важных чиновников с беглыми профессорами, чудеса и суеверия в Охотном ряду

Интерес общества к острым политическим дебатам был удовлетворен. Проблему вертолетных денег обсуждали дама просто приятная (К. А. Собчак) и дама приятная во всех отношениях (Л. Э. Соболь). Дама просто приятная считала, что деньги ковровым образом разбрасывать не нужно, дама приятная во всех отношениях считала, что нужно и не скупясь. Периодически дамы цапались по разным поводам, не имеющим касательства к госфинансам, дак и у Гоголя Софья Ивановна и Анна Григорьевна обменивались колкостями по вопросам, не имевшим отношения к Чичикову и мертвым душам – такова уж дамская приятность.

Впрочем, Л. Э. Соболь держалась тверже, постоянно подчеркивая, что стоит – в отличие от К. А. Собчак – на плечах гигантов. Под каковыми разумелись "ведущие экономисты – и Гуриев, и Константин Сонин и так далее, и так далее, которые сходятся в одном, что сейчас самое эффективное – это сейчас раздать деньги людям".

Ведущая умственная роль С. М. Гуриева (К. И. Сонин – это всегдашний человек при ком-то, самостоятельной позиции вообще не имеющий) признается не всеми, поскольку бегство из лап Чека в 2013 г. регулярным рейсом "Аэрофлота" "Москва – Париж" – поступок хотя и героический, но об уме остром и проницательном не обязательно свидетельствующий. Однако, соорганизатор прений кавалер А. А. Венедиктов, заслышав великие имена, тут же предался мечтаниям: "Конечно, хотелось бы продолжить тему с парой, скажем, Гуриев-Силуанов или Сонин-Набиуллина".

Умножение пожеланий – вещь естественная. Как писал поэт:

"Когда ему выдали сахар и мыло,

Он стал домогаться селедок с крупой.

...Типичная пошлость царила

В его голове небольшой".

Но не всегда эти домогательства разумны. К Эльвире Сахипзадовне Набиуллиной и А. Г. Силуанову можно относиться как угодно, но невозможно отрицать , что они практические работники. Много лет находятся в поле и volens-nolens имеют хоть какое-то представление о реальном функционировании российской экономики. Тогда как ни парижский, ни чикагский профессор на ниве российской экономики сроду не работали, и из прекрасного далека способны только повторять прописи из учебника экономикс. Что вряд ли так уж интересно Набиуллиной и Силуанову.

Куда больший интерес вызвало разоблачение чудес и суеверий, произведенное в Думе В. В. Володиным. Сперва он демаскировал выступавшего на правительственном часе министра здравоохранения М. А. Мурашко. Подобно М. Т. Цицерону, явившемуся обличать Л. С. Катилину на форум в панцире и латах, чтобы подчеркнуть грозящую ему опасность, М. А. Мурашко поднялся на думскую трибуну в маске и перчатках. Но вольнодумный В. В. Володин велел ему снять защитное облачение, поскольку расстояние между трибуной и публикой является безопасным.

"Для удобства работы сделаем исключение для ведущего и выступающего на трибуне, потому что либо в "бу-бу" превратим выступление, либо эти маски надо будет менять постоянно. Мы введем на время пандемии традицию, что выступающий может быть без маски". Осталось лишь неясным, как быть после ухода заразы – можно ли будет тогда появляться на трибуне в матерчатой харе или вольнодумная традиция сохранится.

Затем В. В. Володин обратил внимание на то, что многие депутаты, включая главу комитета по бюджету и налогам украсили себя оберегом, представляющим белый крест на черном фоне: "Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус".

Но дело в том, что устройство просто так работать не будет, предварительно его нужно активировать: "Обязательное условие — проводить обряд очищения, используя силу 4 стихий. Для ритуала с огнём купите белую свечу и пронесите над зажжённым пламенем предмет. Ритуал очищения землёй можно провести, закопав оберег на ночь. Стихия воздуха применяется следующим образом. В безоблачный день выйдите на улицу, повернитесь на восток, высоко поднимите руки с амулетом, постойте около минуты. Чтобы очистить оберег водой нужно его прополоскать в проточной или обрызгать". Вероятно законодатели под руководством финансиста-оккультиста А. М. Макарова провели все обряды и необычайно укрепили свое здоровье.

Для большего укрепления можно последовать еще и рекомендациям врача-педиатра высшей категории Е. О. Комаровского, предписывающего в качестве оберега использовать корневища хрена. Человек, обоняющий хрен, невольно произносит:

"… Эти слезы

Впервые лью: и больно и приятно,

Как будто нож целебный мне отсек

Страдавший член!" –

и успешно предохраняется от заразы. Так что в ближайшие дни мы увидим на заседаниях Думы еще и целебно охреневших народных избранников.

Конечно, депутаты заняты не только нетрадиционными методами борьбы с моровым поветрием, но и более традиционными способами борьбы с чиновным хамством. А. Е. Хинштейн предложил нещадно штрафовать чиновников за грубость, а особо охамевших даже дисквалифицировать, отстраняя их от руководящей работы на год или два.

Первой под колесо истории попала сотрудница Центра молодежных инициатив Энгельсского р-на Саратовской обл. Лидия Бузовчук. Под псевдонимом "Лидия Прозорова" она написала в интернете, что раньше за рождение детей не выдавали денег, а маткапиталов не было, "И жили как-то, не скулили… И чем больше получают, тем больше хочется!".

Изобличенная массовичка-затейница пояснила, что она никого не хотела уязвить, но ее оправдания не были приняты.

Так порой случается в угаре борьбы. Прусский король Фридрих II в ходе одного из сражений Семилетней войны хотел подбодрить свои войска чем-то в стиле суворовского "Вперед, чудо-богатыри!". Но вследствие природной грубости немецкого языка – "Вежлива у немцев только ложь" – у него получилось "Hunde, wollt ihr ewig leben?", т. е. "Вы что, собаки, собираетесь жить вечно?". Живи тогда А. Е. Хинштейн в Берлине, он обратился бы в королевский суд и тот взыскал бы со Старого Фрица 300 тыс. руб., т. е. 675 рейхсталеров.

Но в Саратовской обл. встречаются и более интересные инновации. "В целях сохранения здоровья выпускников, родителей и педагогов министерством образования области будет рекомендовано провести праздник "Последний звонок" и выпускные вечера в онлайн-режиме". При этом "необходимо обсудить с родителями и учениками проведение этих мероприятий в различных форматах, таких как флешмобы, челленджи и акции с использованием онлайн-платформ".

Традиционно и последние звонки, и выпускные вечера носят характер сатурналий, в ходе которых вступление в самостоятельную жизнь выражается в буйном веселье. Но как провести онлайн-сатурналии – "Это я, Петька, даже представить себе не могу!".