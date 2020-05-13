Михаил Мурашко: появились лекарства от коронавируса, которые реально меняют картину заболевания

- Такого масштабного формата лечения и преодоления, наверное, здравоохранение в мире ещё не знало, - рассказал в своем выступлении на правительственном часе в Государственной Думе РФ 13 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Количество зараженных SARS-CoV-2 на Земле уже превысило 4 миллиона человек, в России — более 240 тысяч. Инфекция набирает силу из-за коварства вируса, пояснил глава Минздрава. «Новый коронавирус отличается высокой контагиозностью, выявляются сильные повреждения лёгочных тканей без заметных внешних симптомов. Он чаще других вызывает осложнения, несмотря на то, что есть бессимптомные формы», - сказал Мурашко.

По словам министра, ситуация в России остаётся напряжённой, но она управляема.

- Мы видели, что происходит у коллег-медиков за рубежом: нужно было получить реанимационный резерв. Сейчас по объёму коек этот критерий выполнен. Дефицита коек не наблюдалось, - заверил глава Минздрава.

По официальным данным, количество коек под коронавирус увеличили более чем в пять раз за короткий срок. На борьбу с инфекцией мобилизовали более 400 тысяч медицинских работников, включая 110 тыс. врачей, а также средний и младший медперсонал.

КОГДА МЕДИКИ ПОЛУЧАТ ДОПЛАТЫ

Правительство выделило на доплаты медработникам, борющимся с коронавирусом, 27,5 млрд рублей. Однако пока из них выплачено лишь около 4,5 млрд рублей, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Мурашко рассказал, что стимулирующие выплаты получили более 66 тыс. медиков. И призвал регионы организовать горячие линии для разъяснения порядка таких выплат.

- Мы обратились к губернаторам, чтобы они создали горячие линии для начисления этих средств, — сказал министр. И заверил, что выплаты находятся на контроле Минздрава. «Наша цель — отследить каждый платеж, чтобы средства были доведены до каждого врача», - заявил Мурашко.

Всего, по его словам, в России получат доплаты порядка 440 тыс. медиков и водителей скорой помощи.

О ЛЕКАРСТВАХ И ВАКЦИНАХ

- Сегодня мы видим неплохие результаты по препаратам, которые в ближайшие несколько недель выйдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания, - рассказал министр. По его словам, некоторые из этих лекарств заменяют иностранные препараты. А один из тестируемых сейчас препаратов «обладает в том числе противовирусной активностью». Первый опыт его клинического использования показывает позитивный эффект, — сообщил Мурашко.

Также глава Минздрава рассказал о разработке вакцин.

- В июне планируется начать клинические испытания. По результатам мы узнаем, сколько будет вакцин. И по итогам расширим их изучение непосредственно в практическом применении. Рассчитываю, что в июле, наверное, ближе к последней декаде уже первая вакцина появится, - пояснил министр.

В ТЕМУ

О чем еще сообщил глава Минздрава:

- Во время карантина россияне, судя по всему, стали больше пить. «Роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», - сообщил Мурашко. Поэтому Минздрав поддерживает увеличение возрастного ценза на продажу алкоголя.

- На сегодняшний день летальность от коронавирусной инфекции в России одна из самых низких. Однако между регионами РФ существуют значительные различия в уровне летальности. Это может говорить о пониженном качестве медпомощи в некоторых регионах.

- Страховая медицина, полисы ОМС позволили нам избежать ситуации, как в зарубежных странах — когда больные с коронавирусом не обращались за медпомощью, потому что у них не было медстраховки или был нужен соплатеж.

- В российских больницах сейчас находятся более 100 тысяч пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Около 4 тысяч из них - дети. Амбулаторно лечатся около 140 тысяч больных, в том числе почти 10 тысяч детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778874" frameborder="0"></iframe> Михаил Мурашко заявил, что скоро коронавирус будут лечить новыми способами.

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