В Ухане происходят повторные заражения коронавирусом

Чем больше времени проходит с момента первой вспышки COVID-19, тем более запутанной выглядит вся история. Сперва всё казалось предельно понятым: где-то в декабре 2019 года на мокром рынке в китайском городе Ухань один из посетителей заразился вирусом от животного — панголина или летучей мыши. И началось распространение по всему миру. Но теперь британские журналисты со ссылкой на ученых уверяют: всё было иначе.

ЗАРАЖЕНИЯ В УХАНЕ НАЧАЛИСЬ РАНЬШЕ

Микробиолог Алина Чан вместе с генетиком Шинь Жанем изучили ДНК штаммов вируса и статистику первого этапа эпидемии, пишет газета DailyMail. И пришли к выводу: «нулевой пациент» в районе мокрого рынка действительно бродил. Но, судя по скорости распространения падемии, он пришёл туда уже инфицированным.

«Вирус на тот момент имел возможность передаваться от человека к человеку, — подчеркивают ученые. — Значит, до этого он достаточное время находился в какой-то другой среде, где и смог адаптироваться». После чего британские журналисты подводят читателя к выводу: такой «удачной средой» мог быть Уханьский институт вирусологии, также расположенный недалеко от злосчастного рынка.

Это ещё не всё, продолжает DailyMail. В октябре 2019 года, то есть за 2,5 месяца до первых официальных случаев заболевания в Ухани, в том же городе прошли Всемирные военные игры — девятидневная олимпиада для десяти тысяч спортсменов-военнослужащих из ста стран. Сейчас журналисты обзвонили десятки участников тех соревнований. Каждый из них — с отменным здоровьем и в прекрасной форме. Но выяснилось: по возвращению на родину многие «военборцы» и члены их семей тогда переболели странным недомоганием. С симптомами, уж очень напоминающими нынешний коронавирус!

Увы, ответ на главный вопрос: откуда же он взялся, возник естественно или искусственно — по-прежнему покрыт мраком.

В УХАНЕ ПРОТЕСТИРУЮТ ВСЕХ

Между тем в Китае фиксируют новые вспышки коронавируса. Пока в очень скромных масштабах. В пятницу — плюс восемь больных, в субботу — ещё плюс пять. Об отдельных случаях повторного заражения (когда болезнь подхватывает человек, ранее уже перенесший) говорят и в месте первой вспышки пандемии, правда, без конкретной статистики.

Поэтому власти КНР приняли решение протестировать на «корону» все 12 миллионов жителей Уханя. Управиться обещают за десять дней. Эксперты единодушны: угроза второй волны заболевания сохраняется.

А ещё один китайский специалист по борьбе с коронавирусом, эпидемиолог Чжун Наньшань, дал американскому каналу CNN неожиданное интервью:

— Местные власти Уханя скрывали многие ключевые факты о ходе эпидемии на первом этапе, — сообщил эпидемиолог.

При этом Наньшань — не какой-то диссидент. Это официальный советник правительства КНР по борьбе с эпидемиями, 17 лет назад успешно сражался со вспышкой атипичной пневмонии. И именно он 20 января в эфире китайского телевидения признал, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. По мнению экспертов, тем самым Пекин устами авторитетного эпидемиолога перекладывает ответственность на региональные власти: мол, в числе причин пандемии — «неправильная политика на местах».

Об отдельных случаях повторного заражения (когда болезнь подхватывает человек, ранее уже перенесший) говорят и в месте первой вспышки пандемии, правда, без конкретной статистики.Фото: REUTERS

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Блумберг» передумал убивать русских

С разгулом эпидемии, видя, что смертность от ковида в России заметно ниже, в других развитых странах, западные СМИ принялись строчить конспирологические статьи в духе «Кремль занижает статистику». Хотя пик коронавируса у нас наступил на месяц позже, чем в Европе и США, было время подготовиться и развернуть мобильные госпитали.

Но 13 мая американские журналисты превзошли сами себя. На сайте авторитетного информагентства «Блумберг» появилась статья с говорящим заглавием: «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Простых пользователи Сети и дипломаты, вплоть до МИД РФ, возмутились. Но лишь через три дня, 16 мая, редакторы «Блумберга» всё-таки откорректировали заголовок скандальной стати. Сейчас он выглядит так: «Эксперты сомневаются в российских данных по смертности от COVID-19». Хоть на том спасибо.

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