2020-05-17T16:11:50+03:00
Туризм

Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня

Внутренний турсезон стартует с 28 мая
Мария БЕРК
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С 28 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке в Турции планируют старт внутреннего туристического сезонаС 28 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке в Турции планируют старт внутреннего туристического сезонаФото: REUTERS
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Власти Турции вслед за европейскими государствами приступают к снятию ограничительных мер, касающихся пересечения границы страны.

С 28 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке в Турции планируют старт внутреннего туристического сезона. Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой.

- Авиаперелеты внутри страны могут начаться в конце мая, - добавил министр.

Международный туризм может начаться с середины июня. Первыми отдыхающими могут стать граждане азиатских стран, таких как Китай и Южная Корея. Затем право на отдых в Турции - в зависимости от хода эпидемии коронавируса - получат другие государства. Предварительно российские туристы смогут отправиться на турецкие курорты с 1 августа.

Чтобы не спровоцировать вторую волну эпидемии и обезопасить иностранных отдыхающих, власти Турции разрабатывают особую программу, которая затронет турбизнес - «Сертификация здорового туризма». Она предусматривает усиление норм санитарно-гигиенической безопасности. С 1 июня начнется сертификация отелей с учетом новых требований.

Например, у постояльцев при заселении будут измерять температуру и выдавать медицинские маски. Все поверхности в гостинице будут регулярно дезинфицировать, а между заселением в номер новых отдыхающих должно пройти как минимум 12 часов. Всех туристов, у которых заподозрят коронавирус, будут направлять в специальные карантинные зоны.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ МОЖНО РАНЬШЕ

Если обычным туристам дадут зеленый свет лишь в середине июня, то для тех, кто рвется в Турцию на лечение дорогу откроют раньше. С 20 мая 2020 года граждане из 31 государства получат право приехать в Турцию с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях. Такая привилегия будет доступна для граждан России, Казахстана, Украины, Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Германии, Великобритании и Нидерландов, Греции, Ирака, Ливии, Катара и Джибути. Пересечь границу смогут только те пассажиры, у которых будет отрицательный результат теста на коронавирус.

Перед тем, как отправиться в Турцию на лечение, необходимо будет подать заявку. Информация о всех иностранцах будет сначала размещена в Международной системе медицинского контроля. После получения предварительного подтверждения пациент получит разрешение на лечение в Турции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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