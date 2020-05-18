2020-05-18T09:17:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Как сохранить здоровье на самоизоляции: думайте о хорошем и не забывайте о гимнастике

Врачи советуют, как скорректировать свой образ жизни, чтобы не впасть в депрессию из-за долгого сидения дома
Алина МАКЕЕВА
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Из-за снижения физической активности и того, что мы часами сидим, уткнувшись в гаджеты, могут возникать спазмы мышц. Не допускайте этогоИз-за снижения физической активности и того, что мы часами сидим, уткнувшись в гаджеты, могут возникать спазмы мышц. Не допускайте этогоФото: Иван МАКЕЕВ
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Уже почти два месяца, как многие россияне находятся в режиме самоизоляции. Как говорят санитарные врачи, для пожилых и людей из групп риска самоизоляция может продлиться до появления вакцины от коронавируса. А до этого, по самым оптимистическим подсчетам, еще не менее полугода. Наверняка, со временем режим будет ослаблен. Но пока нужно подумать о том, чтобы малоподвижность и тревога не привели к серьезным проблемам со здоровьем. О том, как скорректировать образ жизни, мы спросили у врачей разных специальностей.

Засиделись? Спазм мышц и изжога…

- Может ли человек, сидя дома, столкнуться с каким-то новым для себя заболеванием. Например, у него была хроническая проблема с ЖКТ, а тут еще почки забарахлили или сердце подкачало и другие варианты?

- Новые симптомы всегда вызывают беспокойство пациентов. Особенно сейчас, когда доступ к медицинской помощи ограничен, - комментирует Дмитрий Карпенко, к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач терапевт, гастроэнтеролог. - Обычному человеку сложно оценить – боль в боку это ерунда или повод добиваться-таки осмотра доктором?

Причем если обостряется хроническая патология, пациент уже, как правило, знакомы с симптомами и могут применить предписанные ранее врачом рекомендации – диету, прием лекарств.

Но ведь мы не застрахованы от манифестации новых заболеваний!

При употреблении обильной, богатой жирами и специями пищи желудочно-кишечный тракт может отреагировать появлениям новых симптомов - изжоги, тошноты, болей в животе, нарушениями стула. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к патологии поджелудочной железы и желчевыводящих путей - приступу острого панкреатита или холецистита. Патология почек - мочекаменная болезнь, которая ранее не проявляла себя и была в "спящем режиме", может обостриться на фоне избыточной водной и белковой нагрузки, приводя к миграции камней и развитию почечной колики.

Из-за снижения физической активности и того, что мы часами сидим, уткнувшись в гаджеты, могут возникать спазмы мышц, поддерживающих позвоночник, шеи и плечевого пояса. Малоподвижный образ жизни всегда приводит к возникновению проблем с венозным оттоком, что в условиях самоизоляции проявляется с удвоенной силой. Это может быть чревато развитием варикозной болезни, вплоть до формирования тромбофлебита и тромбоза глубоких вен. А патология вен, помноженная на возникновение запоров из-за неправильного питания, дает риск формирования геморроя.

Сократите солености и налегайте на овощи-фрукты

- Как скорректировать свой образ жизни и питание, чтобы меньше расшатывать здоровье на карантине?

Отвечает Вера Ларина, д.м.н., заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

- Крайне важно придерживаться привычного распорядка дня. Необходим позитивный настрой – «самоизоляция нужна, чтобы остановить распространение коронавируса, защитить здоровье свое и близких». Постарайтесь использовать это время рационально. Сейчас самый подходящий момент чтобы заняться физкультурой, делать дыхательную гимнастику.

Не меньшее значение для поддержания здоровья имеет правильное сбалансированное питание. Старайтесь не переедать и избегать «перекусов» между приёмами пищи.

По возможности, замените животные жиры на растительные (оливковое, подсолнечное, кукурузное масла). Откажитесь от использования в процессе приготовления пищи маргарина и кулинарных жиров.

Помните о полезности продуктов, богатых белком - это мясо птицы, рыба.

Принципиально важным является сокращение употребления сахара, максимальный контроль употребления соли. Не забывайте, что соль уже имеется во всех готовых продуктах.

Обязательно включите в рацион питания цельнозерновые продукты - каши, хлеб из муки грубого помола, отруби, крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.

В день следует съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов, при этом доля овощей должна составлять 70%, фруктов - 30%.

Овощи и фрукты содержат клетчатку, необходимые микроэлементы, витамины, что жизненно необходимо нашему организму. Полезно также включать в свой рацион бобовые.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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