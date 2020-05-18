2020-05-18T13:21:50+03:00
Спорт

Фанаты «похоронили» руководство «Локомотива»

Скандал вокруг популярного клуба набирает обороты
Сергей КИРИЛЛОВ
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Анатолий Мещеряков заявил, что команду покидает целая группа игроков и придется посильнее затянуть пояса. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССАнатолий Мещеряков заявил, что команду покидает целая группа игроков и придется посильнее затянуть пояса. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Руководство «Локомотива» на прошлой неделе, воспользовавшись ситуацией с самоизоляцией, быстро провела комбинацию по замене наставника. Формально с главным тренером Юрием Семиным просто не продлили контракт, а фактически его уволили. При том что его команда в чемпионате России идет на втором лигочемпионском месте. Также кулуарно ему нашли замену - с 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.

А вскоре председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков заявил, что команду покидает целая группа игроков и придется посильнее затянуть пояса.

«Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоао Марио одновременно. Из команды уйдет восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Семин», - заявил вице-президент РЖД.

Болельщики сначала бунтовали по удаленке, атаковав руководителей клуба в соцсетях. А потом пошли на более решительные действия, «похоронив» у входа на стадион руководство клуба. Перед кассами неизвестные фанаты прикрепили к бетонному столбику траурные фото Мещерякова и генерального директора клуба Василия Кикнадзе. А снизу прикрепили по две красные гвоздики.

Тем временем все гадают, что это за 8 футболистов, которых выставляют на трансфер. Есть ли среди них Алексей Миранчук, которого сватали в большие европейские клубы. Вернется ли из «Сельты» Федор Смолов, где он играет в аренде, или его окончательно продать. А тут еще и форвард «Локомотива» Джефферсон Форфан, находящийся в России, заявил о том, что заболел коронавирусом. Железнодорожников ждут непростые времена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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