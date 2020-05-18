Госкорпорации хотят выселить из Москвы и распределить по всей стране

Расселить офисы госкорпораций по регионам предложили в Совете Федерации. Такие переезды наполнят провинцию налоговыми поступлениями от тяжеловесов и дадут тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест. А когда такие центры притяжения для квалифицированных специалистов появятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, не так много народу будут стягивать на себя эти мегаполисы.

- В регионах менее конкурентный и более дешевый рынок труда. Хотя там есть квалифицированные кадры: оттуда же все переезжают в Москву, - объясняет свою идею председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. – Многие крупные компании арендуют для сотрудников жилье, а в регионах оно дешевле.

Идея эта, прямо скажем, не нова. Еще в 2013 году председатель СФ Валентина Матвиенко предлагала бизнесменам паковать чемоданы. И даже конкретные адреса назывались: «Интер РАО» предлагали переехать в Калининград, «РусГидро» в Красноярск, а РЖД с «Ростехом» куда-нибудь на Урал. В прошлом году пыль с этих планов отряхнул тогдашний министр экономического развития страны Максим Орешкин. По задумке ведомства, офисы с белыми воротничками надо было передислоцировать туда же, где размещены крупнейшие производства компаний. Не случайно сенаторы теперь направили свои предложения именно Орешкину, который переместился на должность помощника президента по экономическим вопросам.

- Можно подумать и об изменении места нахождения министерств и ведомств, - говорит сенатор Кутепов. – Например, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики базируется в Москве, хотя на местах много задач, которые требуют решения.

КОМПЕТЕНТНО

«Одно дело переехать в Питер, и совсем другое – в Старый Оскол»

- Идея о распределении офисов госкорпораций по стране понятна, и ясно, почему она появляется именно сейчас. Режим самоизоляции дал мощный толчок к цифровизации и отказу от бумаги, - прокомментировал инициативу «КП» инициативу сенаторов декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. – Да и примеры таких переездов у нас есть. «Газпром» же перебрался в Санкт-Петербург. Но это все-таки вторая столица, да и многие топ-менеджеры «Газпрома» родом оттуда, так что они просто переехали домой. А вот когда несколько лет назад компаний «Металлоинвест» решила перенести офисы в Старый Оскол, столкнулась с проблемой: очень многие сотрудники не захотели менять Москву на провинцию. Думаю, и в этот раз госкорпорации не в восторге от от такой идеи, и всеми силами будут отбиваться. Причин тому много. Это риски потери персонала. Это удаленность от центральной власти, с которой зачастую решаются деликатные вопросы напрямую. Это и определенный удар по имиджу компании. К тому же международные контакты намного проще вести из столицы.

КСТАТИ

Что еще предлагают сенаторы

Переезд госкорпораций – только одна из мер по поддержке регионов, которые подготовили в Совете Федерации. Кроме того, в верхней палате парламента предлагают еще несколько важных шагов.

- Сохранить ЕНВД. Единый налог на вмененный доход стал очень популярным среди малого бизнеса. С момента его введения в 2003 году на эту систему перешли почти 2 млн ИП и порядка 280 тысяч организаций. Действие ЕНВД несколько раз продлевали, но теперь правительство настроение серьезно – с 2021-го налоговый режим решено отменить. Вместо него предлагается перейти, например, на патентную систему или режим самозанятых. Но у каждого из этих вариантов свои минусы, поэтому сенаторы просят продлить действие ЕНВД до 2024 года.

- Оставлять в регионах больше налога на прибыль. Сейчас регионы оставляют себе 17% этого налога, а 3% уходит на федеральный уровень. Оттуда деньги распределяют беднейшим субъектам федерации. Сенаторы предлагают временно вернуться к порядку расчетов, который действовал до 2017-го: 18% остается на местах и только 2% уходит в Москву. Казалось бы, всего 1%, но по подсчетам СФ, эти деньги очень помогут регионам.

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