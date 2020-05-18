Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова

Полина Гагарина бросила мужа Дмитрия Исхакова. В близком окружении 33-летней певицы и 42-летнего фотографа сообщили, что пара не живет вместе уже несколько месяцев.

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Полина Гагарина хоть и ушла от мужа Дмитрия Исхакова, но официально звезды пока не развелись. Как передает Super, фотограф не стал опровергать информацию о том, что они с женой расстались.

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Полина и Дмитрий - одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Впервые они встретились в 2010 году во время фотосессии Полины. В тот период певица переживала развод с Кисловым. Спустя три года Гагариной снова понадобилась съемка, она обратилась к Дмитрию. Затем артистка стала оставлять сообщения в блоге фотографа.

В 2013 году они стали встречаться, а в 2014-м поженились. У Гагариной есть сын Андрей от отношений с актером Петром Кисловым. В 2017 году на свет появилась дочь Исхакова и Гагариной. Певица призналась, что избранник подкупил ее тем, что звонил по 15 раз в день и интересовался всеми делами. Дмитрий нередко называл жену своей музой.

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В последнее время в тусовке все чаще ходили слухи о том, что Дмитрий якобы изменяет жене. Однако звездный фотограф все инсинуации отвергал. Поклонники Полины и Дмитрия не хотели верить сплетням. По их мнению, брак Гагариной и Исхакова - один из самых образцовых.