Похудевшая до рекордно низкой отметки Полина Гагарина поразила экстремальным декольте

Полина Гагарина, вернувшись с Мальдив, окунулась с головой в работу. С недавних пор певица стала наставницей в седьмом сезоне шоу "Голос. Дети". В настоящее время вовсю идут съемки программы. Для одного из выпусков артистка надела пикантный наряд.

Полина Гагарина впервые стала наставником шоу "Голос. Дети". В настоящее время проходят слепые прослушивания юных талантов. 32-летняя певица активно делится фотографиями со съемок. На одном из снимков она предстала в темном комбинезоне с экстремально глубоким декольте.

"День третий. Поем бодрячком. Сногсшибательный комбез", - подписала звезда пикантный кадр. Артистка позирует без бюстгальтера, но ее сей факт, кажется, ничуть не смущает.

Поклонники знаменитости также оценили внешний вид любимицы. Многие поразились тем, как хорошо выглядит вокалистка. Обыватели считают, что отдых у океана и время, проведенное с семьей, пошли ей на пользу.

gagara1987 Сногсшибательный комбез

Ранее Полина признавалась, что очень рада занять кресло наставника в детском шоу. Для артистки этот опыт на проекте станет первым. Раньше Гагарина занималась только со взрослыми участниками "Голоса". По ее словам, она с нетерпением ждет того момента, когда телезрители смогут увидеть маленьких конкурсантов шоу. Артистка называет юных артистов не иначе, как ангелами.

"Мое сердце выскакивало каждый раз, когда дети выбирали меня! Я ощущала невероятную гордость и благодарность за доверие", - поведала певица.

Напомним, во время отдыха на Мальдивах Полина Гагарина обмолвилась, что мечтает скорее окунуться с головой в работу. "Мой вес показывает рекордные отметки, я так весила в 23 года. Силы вернулись, и я готова много работать...", - хвасталась звезда.

Кстати, худенькой Полина Гагарина была далеко не всегда. Певица годами вела борьбу с лишними килограммами. Она сильно набрала вес, когда родила первенца. Тогда артистка поправилась до 80 килограммов. Расстаться с весом ей помогла железная сила воли и правильное питание.