2020-05-18T06:34:03+03:00
Общество

Последние новости на утро 18 мая 2020: Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 18 мая 2020 года
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Бывший кавээнщик Сергей Писаренко сейчас живет в КиевеБывший кавээнщик Сергей Писаренко сейчас живет в КиевеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский юморист Сергей Писаренко, который сейчас живет в Киеве, где участвует в юмористической программе «Дизель шоу», резко ответил на вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма. Бывший КВНщик сказал, что не собирается обсуждать этот вопрос.

«Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», - ответил он.

Кроме того, Писаренко отметил, что несмотря на сложные отношения между Киевом и Москвой русские с украинцами. По его словам, «в какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас», и «мы продолжим друг другу жать руки».

Тем временем опубликованное российским посольством в ЮАР в Twitter около трех лет назад сообщение о разработке экраноплана A-050 вдохновило американских журналистов на статью, в которой утверждается, что Россия строит нового «морского монстра». Издание со ссылкой на твит трехлетней давности пишет, что A-050 станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», который лег в основу советского экраноплана-ракетоносца «Лунь».

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро обвинил Китай в распространении коронавируса по всему миру. Советник президента США по торговым вопросам заявил, что власти КНР, зная о вспышке заболевания COVID-19 на своей территории, позволили «сотням тысяч» своих туристов путешествовать по разным странам, что и способствовало возникновению пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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