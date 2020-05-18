Московские чиновники проверяют заявление женщины-инвалида, которую оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Cайт kp.ru опубликовал историю профессора РУДН Ирины Карабулатовой. После перенесенной операции женщина получила инвалидность и уже несколько месяцев не может вставать с постели. Недавно у нее появились симптомы ОРВИ. Приехавший врач дал подписать бумагу о согласии соблюдать условия домашнего карантина. Карабулатова продолжала лечиться на дому. Из дома она не выходила - этого она как минимум физически не может сделать, по состоянию здоровья. Однако через несколько дней обнаружила в личном кабинете на портале госуслуг уведомление о штрафе в 4 тысячи рублей - за нарушение режима самоизоляции.

Выяснилось, что по факту штраф был выписан за то, что Карабулатова не установила на телефон приложение «Социальный мониторинг», которое следит за теми, кому предписано держать домашний карантин (больные коронавирусом в легкой форме, люди с симптомами ОРВИ, а также близко контактировавшие с ними). Москвичка уверяет, что ничего об этом не знает. Более того, устаревшая модель ее телефона не позволяет устанавливать мобильные приложения.

Сегодня стало известно, что жалобу Ирины Карабулатовой будут проверять чиновники Главного контрольного управления Москвы. Глава ведомства Евгений Данчиков подтвердил журналистам, что жалоба принята. Также он напомнил, что обжаловать штрафы, в том числе полученные через мобильное приложение «Социальный мониторинг», лучше всего через портал mos.ru. Туда подгружаются типовые формуляры жалоб, которые остается только заполнить.

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