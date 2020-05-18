«Я инвалид, лежу дома, а меня штрафуют за нарушение режима самоизоляции»: москвичи массово жалуются на странные штрафы

За последние дни в соцсетях появилось немало записей о штрафах, которые больные коронавирусом получают за нарушение режима самоизоляции - не нарушая при этом режим самоизоляции. По крайней мере, сами они в этом уверены.

Профессор РУДН Ирина Карабулатова рассказывает, что после перенесенной в прошлом году операции не ходит. Пределы своей квартиры последний раз покидала при помощи близких еще до начала коронавирусной эпидемии. У женщины проблема с работой легких, поэтому при малейшем сквозняке она хватает ОРВИ. Несколько недель назад почувствовала, что простыла. Как и предписано в период эпидемии, вызвала врачей. А пациентам с ОРВИ, как известно, так же, как и болеющим коронавирусом в легкой форме, предписано запереться на две недели в квартире и не выходить. Человек должен подписать специальное обязательство на этот счет. Карабулатова, хотя она не могла бы при всем желании выйти из своей квартиры, тоже подписала - правила есть правила. И на днях получила штраф… за нарушение режима самоизоляции.

- Я получила письмо о штрафе, зашла в кабинет на сайте госуслуг, - рассказывает москвичка. - Я начала звонить всюду. За что?! Я уже год лежу в кровати. Оказалось, что это штраф за отсутствие у меня «Социального мониторинга».

«Социальный мониторинг» - так называется московское приложение для Android и iOS, которое обязаны загружать на телефоны все, кто получил предписание о домашнем карантине. Оно помогает следить за тем, чтобы «изолянт» находился дома, а не шлындрал по улицам. Действует оно так: приложение в любой момент может прислать требование сделать селфи. Вместе со снимком передаются геоданные (местонахождение) абонента. Если не ответил в течение нескольких минут после сигнала, это засчитывается за нарушение режима. А у Ирины Карабулатовой приложения «Социальный мониторинг» вообще не оказалось. Женщина уверяет, что врачи ей об этом приложении ничего не сказали, хотя о нем - как выяснилось - упоминается в бумагах, которые она подписала.

Выходит, вынь да положь 4 тысячи рублей. Для женщины, которая больше года на больничном и тратит гигантские суммы на лекарства, это катастрофа.

«Социальный мониторинг» - так называется московское приложение для Android и iOS, которое обязаны загружать на телефоны все, кто получил предписание о домашнем карантине

ЯПОНСКИЙ ОПЫТ

Известно, что на текущий момент «Социальным мониторингом» единовременно пользуются около 10 тысяч человек. (После завершения лечения и выписки его можно удалять). И о приложении в Сети немало комментариев.

Москвичка Виктория Добычина заявляет, что провела на карантине месяц, сидела дома, но получила 6 штрафов на 24 тысячи.

Алина Никонова жалуется, что вынуждена весь день сидеть у телефона в ожидании сообщения системы - оно может прийти в любой момент. «Вы учитываете, что во время ваших запросов человек может спать, так как ему плохо? У меня шестимесячный ребенок, силы уходят в три раза быстрее…».

Здесь нужно отметить, что создавая «Социальный мониторинг», столичные программисты ориентировались на аналогичные приложения Японии, Южной Кореи, Сингапура, Польши. Так что это не отечественное ноу-хау, в других странах подобным образом тоже мониторят. И, кстати, если на телефон человека невозможно закачать приложение (скажем, мобильник устаревшей модели), взамен могут временно привезти планшет с приложением. Но, видимо, не всегда.

- У меня еще 7 мая подтвердили коронавирус, - рассказывает одна моя знакомая, Арина Белкина. - Но прошло уже больше полутора недель, но ко мне домой никто не приезжал, никаких бумаг я не подписывала, соответственно, о «Социальном мониторинге» ничего не знаю. В самом начале только из Роспотребнадзора пару раз звонили, уточняли адрес и состав семьи.

ПРАВИЛО 24 ЧАСОВ

Кстати, помимо всего прочего были жалобы и на то, что сообщения с требованием сфотографироваться нередко приходили и по ночам.

- Так действительно было до 28 апреля, - рассказал глава столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко журналистам РИА Новости.

Теперь же действует регламент, что с 22:00 до 9:00 система никаких сообщений не рассылает. По словам Лысенко, ситуацию удалось исправить максимально быстро. Около 400 штрафов, выписанных за ночное молчание изолянтов, будут отменены.

С начала эпидемии за нарушение режима самоизоляции выписали уже более 70 тысяч штрафов. Это не только через «Социальный мониторинг», но и другие системы контроля лечащихся дома больных коронавирусом, ОРВИ, а также тех, кто был с ними в контакте. Их ведь выявляют в том числе и с помощью системы видеонаблюдения.

В свою очередь большинство штрафов по «Социальному мониторингу», как рассказывает глава ДИТ, выписывают как раз за то… что «пациенты» это самое приложение просто не устанавливают.

- Необходимо строго следовать документам, которые люди подписывают, когда выбирают домашнее лечение или начинают 14-дневный карантин, - говорит Лысенко. - В документах четко обозначено, что в течение 24 часов им необходимо поставить приложение. Более того, мы дополнительно напоминаем об этом в SMS-сообщениях. Я призываю к тому, чтобы люди, когда подписывали документы, внимательно их читали.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

То есть, с одной стороны, есть десятки жалоб на штрафы за нарушение режима самоизоляции, которые выписываются вроде как дисциплинированно сидящим по домам людям. С другой, системы контроля за легко больными, которые могут лечиться дома, а не в инфекционном стационаре, просто необходимы. Если б их не было (я вспоминаю несколько «шашлычных забегов» оказавшихся на карантине москвичей), дело было бы совсем труба. Многие инфицированные (дураков хватает) свободно шатались бы по городу, продолжая заражать.

Но при этом хорошо бы, чтобы со всеми заявлениями о «косяках» системы разобрались бы в ручном режиме, индивидуально. Особенно с очевидными глупостями вроде штрафа за нарушение режима самоизоляции человеку, который из-за проблем с позвоночником прикован к постели.

Кстати, у сервиса «Социальный мониторинг» есть собственная круглосуточная горячая линия. На нее можно позвонить с любым вопросом по работе системы по номеру +7 (495) 870-72-96. Здесь же можно оставлять свои жалобы и претензии.