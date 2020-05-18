"Живот стал сине-зелено-черным": у Оксаны Пушкиной возникли осложнения из-за коронавируса

Оксана Пушкина вот уже семь дней находится в больнице. Телеведущей диагностировали коронавирус. По словам депутата, ей очень трудно в четырех стенах. Ведь она привыкла быть в движении. Однако врачи рекомендуют следовать жесткому распорядку дня.

Оксана Пушкина активно ведет блог, где подробно рассказывает о том, как протекает ее болезнь. Телеведущая отметила, что изначально у нее не было никаких симптомов, кроме потери запаха.

opushkina Седьмой день. Самая неприятная процедура - по два укола в живот противотромбозного препарата

"В самом начале болело горло. Кашель не сильный. Почти нет. Заложенность в груди чувствуется", - рассказывала Пушкина в блоге. Чтобы вернулось обоняние, она принимала противовирусные препараты. Ей также ставили капельницы физраствора с витаминами и калий. "Жутко болючий", - делилась ведущая программы "Женский взгляд".

opushkina Хроника моей короны

Из-за коронавируса у нее возникли осложнения. "Седьмой день. Самая неприятная процедура - по два укола в живот противотромбозного препарата. Утром и вечером. Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным", - разоткровенничалась Оксана.

opushkina Спустя неделю вернулось обоняние

Пушкина подчеркнула, что тромбоз считают одним из осложнений коронавируса. "Он был выявлен у части заболевших. У них происходило загущение крови, в сосудах образовывались тромбы. Это, в свою очередь, оказывало влияние на дыхательные функции организма и влияло на обоняние. Пока что ученые не могут объяснить связь между коронавирусом и тромбообразованием, но похоже, что она есть", - поделилась 57-летняя Пушкина.