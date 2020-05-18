Евгений Ловчев: У «Спартака» появился наконечник - Александр Соболев

Александр Соболев этой зимой пришел в «Спартак» из самарского клуба на правах аренды. 23-летний форвард сразу влился в команду и до остановки чемпионата успел сыграть в четырех матчах, сделав в них три результативных передачи. А потом, несмотря на самоизоляцию, Саша с головой погрузился в клубную жизнь. Именно они в масках вместе с капитаном Георгием Джикия приехали в штаб-квартиру спартаковских фанатов, которые работали волонтерами. Футболисты передали деньги и посылки для ветеранов клуба и участников ВОВ.

Спартаковское руководство поняло, что это наш парень, и как только появилась ясность с продолжением чемпионата, сразу выкупило контракт Соболева у «Крыльев Советов». По неофициальной информации аренда футболиста обошлась красно-белым в 500 тысяч евро, а выкуп — в 4,5 миллиона. Контакт со «Спартаком» Соболева рассчитан на 4 года, по которому он будет получать 1,8 млн за сезон.

Заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев одобрил этот солидный по нынешним временам трансфер.

- Александр Соболев официально стал красно-белым. Как приобретение? Впишется он в команду?

- Я думаю, что да. Во-первых, он уже вписался. Он практически сразу, не пройдя подготовку, уже играл на турнире в Катаре. А потом неплохо проявил себя и в чемпионате. И я в нем вижу большой потенциал.

Евгений Ловчев в редакции "Комсомольской правды".Фото: Иван МАКЕЕВ

Здесь несколько вещей. Он все время находится в центре штрафной площади. Это раз. При этом он высокий (195 см) и он может снимать верховые мячи. И третье – он нацелен на удар, даже не обрабатывая, сразу старается ударить. Такое ощущение, что в нападении «Спартака» осенью чего-то не хватало. Понсе были недовольны. Туда Ларсена ставили, потом Бакаева. На мой взгляд именно Соболев должен стать основным игроком в атаке. В «Спартаке» появился свой наконечник.

- Алтайский самородок?

- Да, он из Барнаула. Там заметная школа, которая дает постоянный результат. И очень хорошо, что в «Крыльях Советах» ему дали раскрыться. В больших клубах ждать не будут. Там или ты будешь сидеть в запасе, или ты сразу выстрелишь. В тебя поверят, и ты будешь играть. Не случайно, тот же Бакаев был отдан в аренду в Тулу. И состоялся там, а потом уже продолжил расцветать в «Спартаке».

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