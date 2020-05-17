Платье не готово, девичник отменен: Наталья Водянова отказалась от предложения жениха-миллиардера

Эта свадьба обещала стать кульминацией воплотившейся сказки о русской Золушке: в начале июня 38-летняя супермодель Наталья Водянова должна была выйти замуж за 42-летнего наследника французского миллиардера Антуана Арно. Пара вместе уже девять лет, родили двоих сыновей - Максима и Романа (всего у Натальи пятеро детей), но с бракосочетанием не торопились.

- Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства, - объясняла мама модели Лариса Кусакина. - В наше время есть люди, которые и на одного ребенка не решаются, а у них уже двое сыновей.

Грандиозное торжество на 300 гостей в регионе Шампань должно было состояться в начале лета, однако из-за коронавируса, как и у многих знаменитостей, свадьбу пришлось отложить. Об этом сама невеста рассказала в интервью главному редактору российского Vogue Марии Федоровой.

- Если бы не карантин, я бы сейчас была на своем девичнике в Коста-Рике, - призналась Водянова. - Но не сложилось. А может, наоборот, сложилось так, как должно было быть. Я не хочу смотреть в будущее, потому что это всегда меня пугает. Дай бог, все остановится и обойдется.

По словам модели, к сегодняшнему дню ее свадебное платье уже должно было быть готово, но из-за пандемии все примерки пришлось отложить.

- Мы перенесли свадьбу ровно на год. Я не хочу менять тот сценарий, который мы вынашивали долго-долго и о котором столько мечтали. Для нас один год - не проблема. Антуан предлагал перенести торжество на осень, но нет-нет, я отказалась от этого предложения. Ждем лета, когда все вернется в нормальный ритм, - объяснила столь долгую отсрочку будущая жена миллиардера.

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