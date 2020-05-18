Хомяки с «короной»: у каких домашних животных ученые нашли Covid-19

Ранее SARS-CoV-2 нашли у кошек, а так же у тигра и львов в зоопарке Нью-Йорке. Теперь исследования установили, что хомяки и собаки тоже могут заразиться коронавирусом нового типа. Чем это грозит людям, и какие еще домашние животные могут подхватить Covid-19?

Сирийских хомяков вербуют для научных опытов

Интерес к хомякам у исследователей оказался небескорыстным. Ученые, создающие вакцину, ищут небольших животных, так же как и люди болеющих коронавирусом, чтобы на них можно было испытывать экспериментальные препараты. Тут им и подвернулись сирийские (они же золотистые) хомяки.

Выяснилось, что зверьки отлично заражаются друг от друга воздушно-капельным путем, хотя были примеры заболеваний через грязные клетки. Инфицированные естественным путем хомяки демонстрировали заметную потерю веса, но при этом все животные выздоровели и у них были обнаружены нейтрализующие антитела. Как отмечают ученые, результаты показывают, что течение инфекции у золотистых сирийских хомяков напоминает то, как проходит заболевание у людей, переносящих COVID в легкой форме, пишет Nature.

Собаки тоже страдают от вируса

Другие домашние питомцы тоже подвержены коронавирусу. Соответствующие исследования были проведены в Гонконге, и выяснилось, что две из 15 собак, проживавших в семьях, где был обнаружен Covid-19, тоже заражены коронавирусом. Не повезло 17-летнему шпицу и двухгодовалой немецкой овчарке. Позже такой же диагноз поставили еще одному псу в Нидерландах.

Исследовали отмечают, что обнаруженный у собак вирус идентичен тому, что находят в таких случаях у людей, и у них возникают похожие проблемы с дыханием.Фото: Shutterstock

Исследовали отмечают, что обнаруженный у собак вирус идентичен тому, что находят в таких случаях у людей, и у них возникают похожие проблемы с дыханием. И из этого был сделан вывод, что собаки заражались от человека. При этом ученые считают, что заразится от собаки людям невозможно, хотя точных научных доказательств этой теории нет.

Свиньи вне опасности

Пока не было больших исследований, но считается, что коронавирус могут подхватить многие млекопитающие. В том числе мыши, крысы, верблюды, лошади. А тигр и львы из зоопарка Нью-Йорка, сдав положительные тесты на Covid-19, вообще невольно поучаствовали в панике – многие владельцы кошек стали задумываться, а не переносят ли их питомцы заразу. Врачи успокоили: от кошек могут заразится только другие кошки, но никак не люди. Но при этом ветеринары и инфекционисты напоминают, что вирус может 24 часа жить на шерсти, и рекомендуют владельцам домашних животных вместе соблюдать дистанцию и стараться не контактировать с другими людьми и их питомцами.

И почему-то из многих домашних животных Covid-19 не коснулся свиней. Еще в марте животноводы объявили, что те коронавирусы, что досаждают свиньям, генетически отличны от того, что сейчас бушует в мире, и поэтому бояться нечего. С тех пор не было сообщений, что хоть у кого-нибудь из хрюшек диагностировали SARS-CoV-2.