2020-05-18T22:47:14+03:00
Звезды

«Она бросила мужа ещё прошлой осенью»: Продюсер раскрыл тайну развода Полины Гагариной

По словам промоутера, певица уже давно не живет с Дмитрием Исхаковым
Игорь ПОЛЯКОВ
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Певица разъехалась с мужем ещё в прошлом году.Певица разъехалась с мужем ещё в прошлом году.Фото: Instagram.com
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Полина Гагарина пока ещё официально замужем за фотохудожником Дмитрием Исхаковым, но пара уже давно не живет под одной крышей. Об этом сегодня сообщил канал Super, сославшись на окружение певицы.

Напомним: от первого брака с актёром Петром Кисловым у Гагариной есть сын Андрей. А от фотографа Исхакова у певицы растёт дочь Мия, которую родители пока не показывают поклонникам.

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Сын Полины от первого брака Андрей.
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Слухи о размолвке Гагариной и Исхакова появились в светской тусовке ещё несколько месяцев назад. Однако, несмотря на разговоры в закулисье, пара пока не подала на развод.

Вполне возможно, что супруги сделают это в ближайшее время.

Как рассказал «КП» продюсер, знакомый с Полиной Гагариной, певица разъехалась с мужем ещё в прошлом году.

- Осенью у моих артистов была фотосессия в студии Дмитрия Исхакова на ВДХН. Там шикарная студия, расположенная в особняке. И тогда уже (а я там был в ноябре) сотрудники студии сплетничали, что их скоро могут уволить, поскольку Гагарина и Исхаков на грани развода. Мол, финансировала студию Полина, а значит, после развода с мужем, она не захочет вести с ним бизнес-проекты. Может, это просто сплетни, но разговоры такие были, - говорит kp.ru музыкальный продюсер. - Вполне возможно, что Полину напрягало, что муж слишком погружён в ее карьерные дела. Я слышал и другие сплетни об их семье. Якобы, если глянцевое издание запрашивало интервью Гагариной, им мягко намекали, что беседа с певицей возможна, если в статье будут использованы фото мужа Полины Дмитрия Исхакова. Таким образом Полина давала возможность Дмитрию заработать и реализоваться, как успешному фотографу, - уверен собеседник kp.ru.

А вот психолог Сергей Ланг не исключает, что отношения Гагариной и Исхакова могли накалиться во время карантина. Мол, ещё в конце февраля Гагарина в соцсетях называла Исхакова «крутым мужем», а теперь оба не отрицают факт разлада.

- Семьи сейчас сидят дома, они минимально взаимодействуют с другими людьми, поэтому все свои эмоции мы сбрасываем на близких, - считает психолог Сергей Ланг. - Мой совет: постарайтесь не нарушать зону комфорта другого человека. Даже, если у вас стесненные жилищные условия, все равно в каждой квартире есть кухня, спальня. Просто разойдитесь по разным комнатам или разбейте комнату по зонам, если живете в однокомнатной квартире.

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Отношения Гагариной и Исхакова могли накалиться во время карантина.
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У партнера в течение дня должно быть личное время, хотя бы час тишины, чтобы спокойно почитать книгу, позаниматься своими делами. Не нужно стоять над душой и давать задания: приготовь это, вынеси мусор. Поскольку именно бытовые ссоры становятся главной причиной семейных скандалов,-убежден психолог Сергей Ланг.

Напомним: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков познакомились в 2010 году на фотосессии. В 2013 году они стали встречаться, а в 2014 поженились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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