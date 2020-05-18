«Она бросила мужа ещё прошлой осенью»: Продюсер раскрыл тайну развода Полины Гагариной

Полина Гагарина пока ещё официально замужем за фотохудожником Дмитрием Исхаковым, но пара уже давно не живет под одной крышей. Об этом сегодня сообщил канал Super, сославшись на окружение певицы.

Напомним: от первого брака с актёром Петром Кисловым у Гагариной есть сын Андрей. А от фотографа Исхакова у певицы растёт дочь Мия, которую родители пока не показывают поклонникам.

gagara1987 Сын Полины от первого брака Андрей.

Слухи о размолвке Гагариной и Исхакова появились в светской тусовке ещё несколько месяцев назад. Однако, несмотря на разговоры в закулисье, пара пока не подала на развод.

Вполне возможно, что супруги сделают это в ближайшее время.

Как рассказал «КП» продюсер, знакомый с Полиной Гагариной, певица разъехалась с мужем ещё в прошлом году.

- Осенью у моих артистов была фотосессия в студии Дмитрия Исхакова на ВДХН. Там шикарная студия, расположенная в особняке. И тогда уже (а я там был в ноябре) сотрудники студии сплетничали, что их скоро могут уволить, поскольку Гагарина и Исхаков на грани развода. Мол, финансировала студию Полина, а значит, после развода с мужем, она не захочет вести с ним бизнес-проекты. Может, это просто сплетни, но разговоры такие были, - говорит kp.ru музыкальный продюсер. - Вполне возможно, что Полину напрягало, что муж слишком погружён в ее карьерные дела. Я слышал и другие сплетни об их семье. Якобы, если глянцевое издание запрашивало интервью Гагариной, им мягко намекали, что беседа с певицей возможна, если в статье будут использованы фото мужа Полины Дмитрия Исхакова. Таким образом Полина давала возможность Дмитрию заработать и реализоваться, как успешному фотографу, - уверен собеседник kp.ru.

А вот психолог Сергей Ланг не исключает, что отношения Гагариной и Исхакова могли накалиться во время карантина. Мол, ещё в конце февраля Гагарина в соцсетях называла Исхакова «крутым мужем», а теперь оба не отрицают факт разлада.

- Семьи сейчас сидят дома, они минимально взаимодействуют с другими людьми, поэтому все свои эмоции мы сбрасываем на близких, - считает психолог Сергей Ланг. - Мой совет: постарайтесь не нарушать зону комфорта другого человека. Даже, если у вас стесненные жилищные условия, все равно в каждой квартире есть кухня, спальня. Просто разойдитесь по разным комнатам или разбейте комнату по зонам, если живете в однокомнатной квартире.

gagara1987 Отношения Гагариной и Исхакова могли накалиться во время карантина.

У партнера в течение дня должно быть личное время, хотя бы час тишины, чтобы спокойно почитать книгу, позаниматься своими делами. Не нужно стоять над душой и давать задания: приготовь это, вынеси мусор. Поскольку именно бытовые ссоры становятся главной причиной семейных скандалов,-убежден психолог Сергей Ланг.

Напомним: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков познакомились в 2010 году на фотосессии. В 2013 году они стали встречаться, а в 2014 поженились.

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