Москвичку, подозреваемую в убийстве девятимесячного сына, задержали

Во вторник, 19 мая, в подмосковном городе Луховицы после трех дней поисков была задержана 23- летняя Татьяна Филатова. Женщину подозревают в убийстве собственного девятимесячного сына. Напомним, 16 мая тело малыша было найдено в съемной квартире в Коломне.

Во вторник, 19 мая, в подмосковном городе Луховицы после трех дней поисков была задержана 23- летняя Татьяна Филатова.

- Подозреваемая задержана и сейчас даёт показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили "Комсомольской правде " собственные источники в правоохранительных органах.

Рядом с телом мальчика было найдено письмо, которое женщина написала своему мужу. В нем она пишет про болезнь сына. Однако, никаких серьёзных проблем со здоровьем у малыша не было.

Скорее всего, Татьяне в ближайшее время придётся пройти психиатрическую экспертизу. По ее словам, сына она не убила, а спасла от мучений. Напомним, рядом с телом мальчика было найдено письмо, которое женщина написала своему мужу. В нем она пишет про болезнь сына. Однако, никаких серьёзных проблем со здоровьем у малыша не было.

Скорее всего, Татьяне в ближайшее время придётся пройти психиатрическую экспертизу.

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