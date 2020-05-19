"Зенит", что играет, что не играет - все равно выигрывает": Михаил Боярский назвал будущего чемпиона России

Знаменитый д’Артаньян Михаил Боярский стал новым гостем утреннего шоу Арины Шараповой на радио "Комсомольская правда". За виртуальными посиделками с чашечкой кофе актер рассказал ведущей о своей самоизоляции, отношении к онлайн-спектаклям и, конечно, о главном спортивном событии - возобновлении с 21 июня матчей Чемпионата России по футболу.

К тому, что из соображений безопасности болельщиков на трибуны не пустят, Михаил Сергеевич отнесся спокойно.

- Я жду матчей с нетерпением, потому что все уже соскучились. Болельщики-то еще, бог с ними, как-то могут пережить этот простой, но держать жеребцов в конюшне и не пускать их на волю - это тяжело, - поделился Боярский. - Я могу себе представить, как они рвутся на стадион, на поля, чтобы доказать свою состоятельность и показать свою замечательную спортивную форму.

- А вы говорили, что надо "Зениту" сразу отдать все призы и забыть про игру, - напомнила гостю Арина Шарапова.

- Ну, сыграем, конечно. Лишний раз докажем свою состоятельность и законное первое место. В победе "Зенита" я уверен абсолютно. Он, что играет, что не играет, все равно выигрывает, - отметил звездный болельщик. - Понимаете, "Зенит" - это часть нашей жизни. Это с младых ногтей по наследству передается. Это так же необходимо в жизни, как теща…

Напомним, при возобновлении турнира в регламенте учли все противоэпидемиологические требования, чтобы минимизировать риск заражения футболистов и других участников соревнования. 21 июня будут проведены восемь матчей, центральный - "ЦСКА" - "Зенит".