2020-05-19T13:58:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда коронавирус возьмут под контроль: Минздрав дал прогноз

Главный внештатный инфекционист рассказала, когда должны снять режим самоизоляции
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. Фото: Артем Геодакян/ТАССГлавный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова рассказала о том, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции будет взята в России под контроль к июлю этого года.

- Зная законы эпидпроцесса и несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, — сообщила Елена Малинникова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Главный внештатный инфекционист также отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не станут «пиковыми». Скорее всего, они будут сезонными, как это свойственно большинству острых респираторных инфекций.

Ранее, выступая на заседании Государственной думы, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что появление вакцины от новой коронавирусной инфекции ожидается к июлю этого года. Уже в июне планируется начать клинические испытания вакцины. По ходу этих испытаний прояснятся сроки, когда можно будет начать изучение действия вакцины в практическом применении. Министр здравоохранения считает, что в июле – ближе к последней декаде – первые вакцины от коронавируса появятся в России, что будет означать, что медики возьмут распространение COVID-19 под контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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