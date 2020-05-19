Алена Косторная, Нурлан Сабуров и Алеся Кафельникова: составлен рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Forbes представил очередной рейтинг… Нет, не самых богатых. А самых перспективных, по мнению экспертного сообщества, россиян в возрасте до 30 лет. Некоторые из них, впрочем, уже и богаты - но размер состояния при составлении этого рейтинга не учитывался.

Рейтинг публикуется всего во второй раз и называется «30 до 30», в нем по три финалиста в 10 категориях — от бизнеса до музыки. Для каждой категории — соответственно, свое жюри из отраслевых экспертов.

Кандидаты отбирались по известной схеме «алло, мы ищем таланты». Все желающие могли заполнить специальную анкету на сайте Forbes — и рассказать о своих выдающихся достижениях или чьих-то еще. Из получившегося лонг-листа финалистов отбирали читатели и 40 членов жюри и экспертного совета. В расчет принимались возраст (не старше 30), известность в профессиональном сообществе, конкурентоспособность на российском и международном рынке.

Сильно «взрослые» пусть некоторым номинантам не удивляются — такое оно разное, поколение Z.

Лучшие среди «30-» (по версии Forbes)

Предпринимательство

1.Михаил Беляндинов и Марк Саневич, по 26 лет, сооснователи медицинской компании BestDoctor (предлагает компаниям технологичные услуги добровольного медицинского страхования сотрудников)

2.Кирилл Родин, 27 лет, сооснователь сервиса «Кухня на районе»

3.Игорь Коропов, 30 лет, сооснователь и программный директор сервиса Skillbox (образовательный проект, сейчас там 40 тысяч студентов)

Финансы и инвестиции

1.Анна Казакова, 29 лет, руководитель управления анализа кредитных рисков Тинькофф Банка

2.Денис Ефремов, 29 лет, инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital

3.Арсений Громов, 30 лет, инвестиционный директор Rambler Group

Управление

1.Дмитрий Качмар, 30 лет, коммерческий директор «Яндекса»

2.Марк Тен, 28 лет, гендиректор Sports.ru

3.Георгий Фотин, 29 лет, исполнительный директор KAZ Minerals в России (казахстанская компания, которая осваивает одно из крупнейших медно-порфировых месторождений мира, расположенное на Чукотке)

Спорт и киберспорт

1.Кирилл Boombl4 Михайлов, 21 год, киберспортсмен (по оценкам, по состоянию на 20 апреля 2020-го выиграл уже около $135 000 в виде призовых)

2.Антон Чупков, 23 года, пловец (прославился на чемпионате мира-2019)

3.Алена Косторная, 16 лет, фигуристка (четыре победы на турнирах 2019-20 года), любимица ценителей артистичного катания

morgen_shtern ребята это моя первая фотография в зеркале в инстаграм я надеюсь вы меня поддержите я просто не смог удержаться слишком уж красивыи получился

Музыка

1.Алишер Моргенштерн (Morgenshtern), 22 года, новый кумир рэперов (70 млн прослушиваний во ВКонтакте)

2.Манижа Сангин (Manizha), 28 лет, певица и защитница прав женщин и бедных (известна клипом, посвященным жертвам домашнего насилия)

3.Катя Кищук (KATERINA), 26 лет, певица (имеет славу одной из самых сексуальных российских поп-исполнительниц), 1,5 млн подписчиков в Инстаграме

Наука и технологии

1.Андрей Гаража, 29 лет, основатель и гендиректор компании Oncobox (российская биомедицинская компания, выпускает тесты, которые, кроме России, с успехом продаются в Германии и США)

2.Полина Шило, 29 лет, программный директор Высшей школы онкологии, онколог-химиотерапевт (считается одним из самых заметных молодых онкологов России)

3.Виктор Кантор, 28 лет, руководит машинным обучением в МТС (спец по искусственному интеллекту и биг дата, успевший поработать по серьезных должностях почти во всех крупнейших российских IT-корпорациях)

Социальные практики

1.Анна Ривина, 30 лет, основательница центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»

2.Сергей Абдурахманов, 22 года, директор СПИД.Центра

3.Иван Бакаидов, 21 год, программист-самоучка с ДЦП, создает сервисы для людей с ограниченными возможностями, номинант премии ООН World Summit Awards за 2018 год

Новые медиа

1.Нурлан Сабуров, 28 лет, стендап-комик (известен комедийным шоу на ютьюбе)

2. Юлия Пош, 29 лет, и Татьяна Столяр, 27 лет, соосновательницы Telegram-канала «Антиглянец» (приносит более 1 млн в месяц, при этом девушки утверждают, что не потратили на его раскрутку ни рубля)

3.Юрий Сапрыкин, 26 лет, и Константин Мефтахудинов, 27 лет, создатели паблика «Страдающее Средневековье»

Искусство

1.Екатерина Муромцева, 29 лет, художница (стала известна благодаря участию в проектах музея современного искусства «Гараж», а также творчеству жителей домов престарелых, которых Екатерина обучает живописи)

2.Соня Белоусова, 30 лет, композитор (наиболее известна саундтреком к прошлогоднему сериалу «Ведьмак»)

3.Василиса Перелыгина, 24 года, актриса (одна из главных ролей в «Дылде»)

Алеся КафельниковаФото: ТАСС

Мода и дизайн

1.Алеся Кафельникова, 21 год, модель, инста-блогер (и дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова).

2.Алиса Ушакова, 27 лет, дизайнер, соосновательница бренда USHATÁVA (концептуальная одежда, магазины есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Алматы).

3.Вероника Хан, 30 лет, соосновательница бренда нижнего белья PETRA (магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону)