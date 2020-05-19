Трамп раскрыл свой секрет защиты от коронавируса

Откровения президента США взбудоражили мировую общественность. Дональд Трамп признался, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин. Это лекарство применяется для лечения малярии и аутоиммунных заболеваний (таких как ревматоидного артрита или волчанки), а во время нынешней эпидемии стало использоваться для лечения коронавируса.

- Я принимаю по таблетке в день. Начал пару недель назад. О нем говорят хорошие вещи, - признался американский лидер, заметив, что ежедневные тесты на COVID-19 показывают отрицательный результат.

По словам личного врача Трампа Шона Конли, который разрешил ему принимать гидроксихлорохин, польза от препарата превышала возможные риски.

- У одного из сотрудников администрации президента был диагностирован COVID-19. После ряда обсуждений он и я, опираясь на данные за и против гидроксихлорохина, решили, что потенциальная польза от его принятия перевешивает возможные риски, - отметил доктор.

На Трампа за прием лекарства, которое он расхваливал еще месяц назад, тут же набросились и врачи, и общественность. Даже политический оппонент американского президента, демократ и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что «болезненно тучный» Трамп, принимая гидроксихлорохин, ставит под угрозу свое здоровье. Ведь эффективность препарата против COVID-19 так и не была доказана.

- Он наш президент, и я бы предпочла, чтобы он не принимал чего-то такого, что не одобрено учеными, особенно учитывая его возрастную группу и, как говорят, избыточный вес, - сказала Пелоси.

- То, что президент принимает гидроксихлорохин, - опрометчивость. Любой эксперт скажет, что он не помогает против COVID-19. Так что Трамп дает людям ложную надежду, - отметил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.

Свой экспертный комментарий дали и врачи. Медэксперты из больницы «Жуйцзнь» в Шанхае после проведения комплексного исследования пришли к выводу, что гидроксихлорохин не оказывает значительного эффекта на пациентов с легкой и средней формой заболевания. А вот осложнения вызывает. Побочная реакция в виде диареи проявилась в 30% случаев.

В эксперименте принимали участие 150 инфицированных из 16 китайских больниц. Половине пациентов включили в лекарственный комплекс гидроксихлорохин, другим - нет.

- Мы не обнаружили существенной разницы между двумя группами, - констатировал заведующий отделением инфекционный заболеваний больницы Се Цин. - У пациентов из первой группы симптомы ослабевали в среднем за 19 дней, из второй – за 21.

К схожему мнению приходили и американские ученые. Они установили, что наибольшая смертность наблюдалась среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин во время лечения коронавируса.

Несмотря на это, во многих странах гидроксихлорохин применяется как одно из средств для лечения коронавирусных больных, в том числе и в России.

- С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в России препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием, - отмечали в Минздраве.

- Гидроксихлорохин на ранних стадиях подавал надежды, - гендиректор компании по исследованию и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков. - А по мере накопления опыта показал, что не столь эффективен. Препарат, действительно, на культурах клеток показывает противовирусный эффект. Он как раз воздействовал на тот самый АСЕ2-рецептоп и уменьшал вероятность проникновения вируса в клетки. Но бывает так ,что препарат работает на клетках и животных, а на людях нет. В этом случае, чтобы доказать эффективность лекарства на людях, нужны масштабные клинические исследования, а их провести довольно сложно. Сейчас в США идут крупные испытания эффективности использования гидроксихлорохина в лечении, но их результат мы получим нескоро. Нужно длительное время и серьезное финансирование. Это не чудодейственный препарат, он не обладает выраженными эффектами. Возможно, слабые эффекты и есть, но для их установления нужно большое число пациентов. Для профилактики этот препарат я бы не стал рекомендовать, побочных эффектов много. Он токсичный и действует на центрально-нервную и сердечно-сосудистую системы, вызывает подчас галлюцинации и психоз. Этот препарат даже при лечении малярии принимается в течение короткого времени под наблюдением врача, а Трамп его принимает в качестве профилактики в течение нескольких недель…

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