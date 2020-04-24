2020-04-24T18:37:30+03:00
В мире

Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование

Этот препарат на брифингах как эффективный "рекламировал" президент США Дональд Трамп
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Лечение имеет побочные эффектыЛечение имеет побочные эффектыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В США прервано испытание противомалярийного препарата хлорохин в качестве основного для пациентов с коронавирусом.

Во время испытаний у некоторых пациентов развился "нерегулярный сердечный ритм", умерли 20 добровольцев. Результаты опубликовали 24 апреля в журнале Американской медицинской ассоциации.

В тестировании принимал участие 81 человек. Добровольцам с коронавирусом в течение 10 дней давали хлорохиндифосфат. Людей разделили на две группы - одна получала высокую дозировку, другая - невысокую. В первой сначала наблюдалось снижение летальности на 50 процентов, но вскоре ученые поняли, что препарат может воздействовать на вирус только при повышенной концентрации, но это грозит серьезными побочными эффектами.

- Предварительные результаты этого исследования позволяют предположить, что не следует рекомендовать более высокую дозу CQ для критически больных пациентов с COVID-19 из-за его потенциальной угрозы безопасности,- сказано в исследовании.

В CNBC напоминают, что именно это препарат активно "рекламировал" на брифингах президент США Дональд Трамп. Хотя позже ученые выступали с критикой главы Белого дома. Также Трамп сделал еще одно сомнительное заявление - он попросил ученых проверить, поможет ли "дезинфекция легких" в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина
Решетников заявил, что Россия теряет ежедневно 100 миллиардов рублей в день из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, как протекает коронавирус у детей
В Минздраве считают, что россияне на самоизоляции курят меньше
В Минздраве онлайн продажу алкоголя назвали преступлением
Аналитик рассказал, зачем нужно вводить пропуска в регионах
Скворцова сообщила о новых правилах для доноров в период пандемии коронавируса
Глава Архангельской области считает областной Дом молодежи одним из лучших в России
Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом
Скворцова оценила реализацию ограничительных мер по коронавирусу в регионах России
Кандидат в вице-премьеры Украины Саакашвили назвал себя "сторонником мира с Россией"
Эксперт рассказал, куда безопасно брать туры на лето-2020
Умер глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
Путин запретил госкопаниям покупать иностранные лимузины
Путин поручил направить на закупку машин скорой помощи пять миллиардов рублей
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»
В регионах загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом достигает 40 процентов
Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия
В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1