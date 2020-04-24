Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование

24 Апр 2020 2020-04-24T18:37:30+03:00

Этот препарат на брифингах как эффективный "рекламировал" президент США Дональд Трамп

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В США прервано испытание противомалярийного препарата хлорохин в качестве основного для пациентов с коронавирусом.

Во время испытаний у некоторых пациентов развился "нерегулярный сердечный ритм", умерли 20 добровольцев. Результаты опубликовали 24 апреля в журнале Американской медицинской ассоциации.

В тестировании принимал участие 81 человек. Добровольцам с коронавирусом в течение 10 дней давали хлорохиндифосфат. Людей разделили на две группы - одна получала высокую дозировку, другая - невысокую. В первой сначала наблюдалось снижение летальности на 50 процентов, но вскоре ученые поняли, что препарат может воздействовать на вирус только при повышенной концентрации, но это грозит серьезными побочными эффектами.

- Предварительные результаты этого исследования позволяют предположить, что не следует рекомендовать более высокую дозу CQ для критически больных пациентов с COVID-19 из-за его потенциальной угрозы безопасности,- сказано в исследовании.

В CNBC напоминают, что именно это препарат активно "рекламировал" на брифингах президент США Дональд Трамп. Хотя позже ученые выступали с критикой главы Белого дома. Также Трамп сделал еще одно сомнительное заявление - он попросил ученых проверить, поможет ли "дезинфекция легких" в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU