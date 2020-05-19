2020-05-19T15:03:42+03:00
Экономика

Новый 1991-й: как нерабочий апрель обрушил ВВП

В мае эксперты не ждут быстрого роста макроэкономических показателей
Дмитрий КОЗУРОВ
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Министерство финансов опубликовало оценку влияния нерабочего апреля на экономику страны.Министерство финансов опубликовало оценку влияния нерабочего апреля на экономику страны.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство финансов опубликовало оценку влияния нерабочего апреля на экономику страны. Цифры оказались пугающими: в номинальном выражении ВВП страны упал на 28% к апрелю прошлого года, а по сравнению с мартом 2020-го рухнул на треть. Главный макроэкономический показатель апреля в текущих ценах составил 6,3 трлн рублей, что на 2,4 трлн меньше, чем годом ранее.

Это беспрецедентное падение. Эксперты полагают, что по итогам года российская экономика растеряет больше, чем в 2009-м, когда весь мир трясло из-за кризиса в США.

- И ладно бы еще это была месячная аномалия. Но май если и будет лучше, то лишь немного, - рассказал «Комсомольской правде» директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Алексеев. – Да, с одной стороны, ограничения постепенно снимаются, и экономика оживает. Но в мае вступает в силу новый фактор: экспортеры нефти, в том числе и Россия, начали сокращаться добычу, чтобы не допустить падение цен. А для нас это одна из ключевых отраслей.

Похоже, наша страна угодила в идеальный шторм, когда плохо пошло все, что только могло. Пандемия коронавируса не только остановила экономику страны, заперев россиян по домам, но и опрокинула цены на нефть, доходы от продажи которой дают около трети доходов казны.

Но что для обычных людей вся эта макроэкономика?

- То, что на уровне страны выражается в падении ВВП, на уровне семей ощущается как падение доходов. Люди сидят без работы, у 60%, согласно данным соцопросов, сбережений никаких нет. И даже когда все начнет налаживаться, случится это не одномоментно, это будет долгий процесс. Так что применительно к конкретному человеку падение ВВП страны означает снижение жизненного уровня, - объяснил Алексеев.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«К докризисному уровню будем возвращаться 10 лет, а может, и 15»

- Падение российской экономики в 2020-м будет огромным. Докризисный уровень ВВП задаст новый уровень отсчета, к которому мы будем стремиться ближайшие лет 10, а может, и 15, - считает председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев. – В нашей истории последнего столетия таких точек отсчета было две: 1913-й и 1991-й. В первый раз провал, связанный с мировой войной, революцией и гражданской войной, удалось восстановить только к концу 1930-х. Во второй раз ВВП России в 1992-м упал на 14% и продолжал падение все 90-е, рост начался только после дефолта. Нам понадобилось почти 15 лет, чтобы вернуться на докризисный уровень. Падение экономики в этом году будет не менее жестким, чем в 1913-м или 1991-м. А может, и более. 2020 год станет новой точкой отсчета, к которой мы потом будем долго стремиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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