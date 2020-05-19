Что скрывает Ева Польна: дети от богатых мужчин, пластика и дорогие хиты

19 мая Ева Польна отмечает 45-й день рождения. Сейчас у нее все, как у коллег: большой московский концерт Ева Польна перенесла на 3 октября, а пока артистка занимается любимыми делами. Ева Польна не любит рассказывать о личном, но мы узнали некоторые подробности ее семейной жизни.

Пока все дома

За самоизоляцию Ева посадила на приусадебном участке крыжовник, жимолость, смородину, землянику, успела приготовить семье много вкусных блюд, отделала мозаикой стол, отреставрировала, расписала табуретку, прочла много новых книг. Естественно, Ева сейчас пишет музыку и картины.

Ева Польна в 2006-м годуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, все мы помним строчки хита «Так отважно», который написала Ева во времена популярности группы «Гости из будущего». «Отдала всю нежность, потеряв беспечность – видно нужно вновь родиться мне…» Это случилось во времена союза с соратником артистки по группе «Гости из будущего» Юрием Усачевым. Потом пара рассталась, но продолжила вместе работать. А теперь уже десять лет Ева Польна пишет музыку, и сама ее исполняет. От участия в «ретро» концертах всегда отказывается — предпочитает записывать новую музыку.

Концерт артистки «Глубокое синее море» на YouTube может посмотреть любой желающий, а вот личную жизнь Ева скрывает. Надежный тыл артистки последние годы – дочки и родители. Старшей Эвелин в июне исполнится 15 лет, а младшей Амалии – 13. Отец Амалии обеспеченный бизнесмен, а папа Эвелин известный музыкант – Денис Клявер. Несмотря на то, что романы с этими мужчинами у Евы закончены – никаких конфликтов нет и не было.

Ева сейчас пишет музыку и картиныФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все потому, что звезда – мудрая женщина, которая сразу решила, что история взаимоотношений родителей не должна влиять на детей. У них должны быть папы, «которые болеют за них, помогают, поддерживают - в жизни девочки очень важна отцовская поддержка». Ева Польна лишь однажды рассказала о том, как прекрасно дети общаются с отцами: «Мои дочери счастливы, потому что их любят. И Сергей, и Денис люди обеспеченные. Если они приходят к нам домой, то подарки дарятся сразу обеим барышням. Это, конечно, правильно. Но я попросила, чтобы они свою щедрость направили в более разумное русло, например, на учителя по иностранному языку». Когда артистка работает, с детьми помогали управляться главные помощники – мама и папа Евы.

Денис Клявер с дочкой ЭвелинФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ева – не скандальный человек, но требовательный. Именно поэтому Денис Клявер очень осторожно рассказывает в интервью об общении с Эвелин. У Дениса прекрасная семья, но он старается уделять достаточно (насколько позволяет занятость) времени и Эвелин. Клявер не «воскресный папа», а настоящий – сопереживающий и участвующий в жизни дочери. Лишь однажды он ослушался Еву, когда рассказал на ток-шоу о том, что он отец Эвелин. Тогда это стало сенсацией, ведь даже друзья-артисты не знали этой тайны. Но и это не стало причиной ссоры родителей девочки — общение продолжилось, как и прежде.

Ева с мамойФото: Личный архив

Ее года – ее богатство

Удивительно, но несмотря на цифру «45» - у артистки ни единой морщинки! И это не фильтры и фотошоп – на видео тоже самое.

К этому возрасту многие коллеги Евы уже сходили к пластическим хирургам за блефаропластикой или подтяжкой. Неужели и у нее пластика?

Мы проконсультировались с врачом-косметологом звездной Frau Klinik Юлией Николаевной Лекомцевой: «Один из залогов такой хорошей внешности, как у Евы Польны — генетическая предрасположенность к наличию плотных связок кожи, которые хорошо держат объем, благодаря чему мы не видим «стекания» лица. Также жировая ткань в этой зоне отлично натягивает кожу, разглаживает и питает. Но косметологические процедуры Ева тоже, скорее всего, проводила: видно, что изменилась структура скуловой зоны, улучшилось качество кожи, а черты лица стали более ярко-выраженными. В целом такая внешность, несмотря на годы, это — результат сразу и хорошей генетики, и наличия жировой ткани и косметологии. Но если, например, Ева резко и сильно похудеет, то «спасти» ее лицо сможет только пластическая хирургия, то есть подтяжка лица. Как правило, тип строения лица, как у артистки, требует раннего вмешательства специалистов, ранней постановки нитей».

Мы проконсультировались с врачом-косметологом звездной Frau Klinik Юлией Николаевной Лекомцевой

Внешность – это еще и результат образа жизни. На самоизоляции Ева Польна освоила новые упражнения цигун (гимнастика и дыхательные упражнения) и ежедневно наматывает «километры дорог» по своему закрытому поселку. После этого и музыка охотнее пишется. Кстати, артистка говорит, что по-прежнему выгоднее в финансовом плане быть исполнителем, чем автором песен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ева Польна впервые рассказала о проблемах со здоровьем

Конец 2019 года оказался непростым для 44-летней певицы (подробности)