2020-03-04T15:42:58+03:00
Звезды

Ева Польна впервые рассказала о проблемах со здоровьем

Конец 2019 года оказался непростым для 44-летняя певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Ева Польна крайне редко делится деталями личной жизни.Певица Ева Польна крайне редко делится деталями личной жизни.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Певица Ева Польна крайне редко делится деталями личной жизни. Недавно поклонники переживали за старшую дочь артистки Эвелин. Девочка угодила в больницу в тяжелом состоянии. Однако в это самое время проблемы со здоровьем были и у самой звезды.

Полгода назад Ева Польна перенесла операцию. Артистка в эфире шоу "Вечерний Ургант" потребовалось хирургическое вмешательство на глазу. Подробности своего диагноза она оставила в секрете.

Однако рассказала, что преодолеть реабилитацию ей помогло любимое хобби. Польна с недавних пор решила получить еще одно высшее образование. Она поступила в Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова.

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Ева Польна появилась в эфире программы "Вечерний Ургант"
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Ева похвасталась первыми картинами: "Не поверите, этот артишок я написала, когда мне сделали операцию на глазу. Мне приспичило".

Артистка также преподнесла Ивану Урганту подарок. Всего за одну ночь она написала необычный портрет ведущего в образе Бэтмена.

Напомним, в ноябре 2019 года проблемы со здоровьем были не только у самой Польны, но и у ее дочери Эвелин, которую она родила от Дениса Клявера. У девочки случился сильный астматический приступ. Дочь певицы не приняла вовремя лекарства. В критическом состоянии Эвелин попала в реанимацию.

Напомним, Денис Клявер и Ева Польна несколько лет скрывали, что у них есть совместный ребенок. Лишь в 2010 году Денис сказал о внебрачной дочери. С бывшей солисткой группы "Гости из будущего" у певца был роман, который закончился рождением наследницы. Дочку он удочерил, когда ей было три года. Музыкант отметил, что если бы ушлые репортеры не увидели его с наследницей, то он бы и не признался, что это его дочь. Теперь Клявер периодически рассказывает о ребенке. "Она иногда бывает ежиком, но редко и не проблемно. Отдельное спасибо Еве за это счастье: быть отцом девочки", - заявлял Клявер. Ева Польна официально в браке не состояла. Кроме Эвелин у нее есть младшая дочь Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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